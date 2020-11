[Spoiler] Mandalorian : on connaît le vrai nom de Baby Yoda !

Imprudents, arrêtez votre lecture ici si vous ne voulez pas vous voir spoiler cette nouvelle monumentale révélée dans la saison deux, en cours, de « The Mandalorian » ! Surtout qu’elle implique un personnage iconique de la saga.

** Attention : cet article contient des spoilers de la saison 2 (en particulier l’épisode 5) de The Mandalorian **

On ne le connaissait jusqu’à aujourd’hui que sous le nom de l’Enfant ou sous son surnom commercial, Baby Yoda. Les fans de la galaxie Star Wars, et plus exactement les aficionados de la série The Mandalorian, savent désormais comment s’adresser correctement à lui. Le mignon quinquagénaire congénère de maître Yoda a bien un vrai nom. Celui-ci a été révélé durant l’épisode 5 (ou chapitre 13) de la saison deux de The Mandalorian, diffusé ce vendredi 27 novembre sur Disney+.

Intitulé « The Jedi », cet épisode a été écrit et réalisé par Dave Filoni, bras droit du showrunner, Jon Favreau, et l’un des auteurs principaux de la série animée Star Wars : The Clone Wars. Il nous plonge sur la planète Corvus où siège un régime totalitaire. L’une des rares dernières Jedi est néanmoins sur place pour tenter de le renverser. Il s’agit d’une Togruta iconique des séries animées Clone Wars et Star Wars Rebels : Ahsoka Tano. Pourtant mandaté pour la tuer, Din Djarin, alias « Mando », la retrouve et veut lui confier la garde de l’énigmatique Baby Yoda. Il s’en suit une longue discussion, pourtant mutique et semble-t-il télépathique, entre la Jedi et l’Enfant. Ahsoka Tano finit alors par révéler ses origines au chasseur de primes.

Baby Yoda a été élevé par le Temple Jedi de Coruscant, avant le coup d’État galactique du sénateur Palpatine. Il a été retenu, caché, afin d’éviter d’être la victime du massacre de l’Épisode III : La Revanche des Sith, avant d’errer comme orphelin dans la galaxie. Il a été éduqué selon les codes et les arts Jedi mais depuis a perdu une grande partie de sa mémoire et de ses capacités. Et surtout, en réalité, il s’appelle Grogu (prononcé « grogou »). Quant au reste de l’épisode, on vous laisse le découvrir (et l’apprécier) par vous-même !