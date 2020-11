Les marques chinoises constituent désormais de sérieux concurrents à leurs équivalents américains. Dans la téléphonie certes, mais aussi dans ce domaine d’avenir qu’est la voiture électrique. Tesla a peut-être du souci à se faire avec Xpeng et sa berline électrique P7 Wing.

Le constructeur automobile chinois Xpeng vous est peut-être inconnu pour le moment, mais vous n’aviez probablement jamais entendu parler de Huawei ou de Xiaomi il y a encore quelques années. En d’autres termes, les marques chinoises déferlent en Occident et ont la possibilité de se tailler une place parmi toutes ces entreprises américaines, comme Huawei et Xiaomi l’ont très bien prouvé. La spécialité de Xpeng, ce sont les voitures électriques, et il se place ainsi en concurrent sérieux d’un certain Tesla, dont le patron, Elon Musk, s’est récemment hissé à la deuxième place des hommes les plus riches du monde (grâce à ses actions Tesla en l’occurrence).

Avec le lancement récent de la P7 Wing, une berline électrique qui peut atteindre 568 km d’autonomie (la version « Long Range » pouvant monter à 706 km), Xpeng se met au niveau de la Tesla Model S. La particularité de Xpeng, c’est que c’est le premier constructeur à développer des voitures électriques avec la technologie LiDAR (Light Detection And Ranging). Sans rentrer dans les détails, ce radar s’appuie sur la lumière et constitue un réel espoir pour une voiture véritablement autonome.

Évidemment, tout cela à un prix, et il se situe entre 47 387 € et 52 734 € en ce qui concerne la P7 Wing. C’est largement inférieur à celui de la Tesla Model S, et le constructeur chinois a donc une bonne opportunité de voler des parts de marché au bébé d’Elon Musk. Si l’on ajoute à cela son design moderne, son ordinateur de bord dernier cri (XPILOT 3.0), et ses 18 haut parleurs Dynaudio, la P7 Wing a de sérieuses chances de se démarquer. Bref, on risque d’entendre beaucoup plus parler de Xpeng dans les prochaines années avec ses voitures électriques « low cost ». Le constructeur a d’ailleurs fait l’objet de très gros investissements de la part de Xiaomi, signe de sa réussite.