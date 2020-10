Demain, Disney+ débutera la diffusion des huit nouveaux épisodes de la série « The Mandalorian. » La plateforme SVOD en profite aujourd’hui pour résumer les événements de la saison précédente.

Le western inter-galactique est de retour ! La série spin-off dans l’univers de Star Wars, The Mandalorian, débutera une deuxième saison très attendue demain, 30 octobre, sur Disney+. A cette occasion, la plateforme de streaming du studio aux grandes oreilles nous offre un récapitulatif éclair de la saison une.

📺 En attendant le début de la saison 2 de #TheMandalorian ce vendredi, @DisneyPlusFR vous propose un recap’ de la saison 1 ! 👇 pic.twitter.com/HH1bnFSvGN — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) October 28, 2020

Le Mandalorien, l’Enfant et l’Empire

Pour ceux qui n’auraient pas suivis (ou compris) ce résumé à vitesse-lumière, le récit de The Mandalorian se déroule seulement cinq ans après les événements du dernier film de la trilogie initiale, Épisode VI : Le retour du Jedi, et la chute de l’Empire galactique. Il se centre autour d’un chasseur de primes, Din Djarin (Pedro Pascal), du peuple des Mandaloriens (à l’instar de Boba Fett). Celui-ci est chargé par un mystérieux client, affilié aux cendres de l’Empire, de lui rapporter l’Enfant (alias Baby Yoda), un être doué de la Force et de la même espèce que celle du célèbre maître Jedi, Yoda. Emprunt d’un éminent sens de la justice, le Mandalorien va enfreindre les règles de la Guilde des chasseurs de prime pour sauver l’Enfant d’une mort certaine lorsqu’il décide d’abattre le client auquel il devait le livrer.

Le retour des Jedi et des Sith ?

« Mando » et Baby Yoda vont alors parcourir la galaxie pour fuir les mercenaires de Greef Karga (Carl Weathers) et de la Guilde ainsi que les Stormtroopers de l’Empire à la solde du véritable antagoniste, doté d’un sabre laser noir et dont l’objectif est de supprimer l’Enfant, Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Au terme d’une fusillade meurtrière sur la planète Nevarro, Mando et Baby Yoda s’assistent de Greef Karga et de l’ex-Stormtrooper Cara Dune (Gina Carano) pour s’extirper des griffes de leurs assaillants et ramener l’Enfant sur sa planète natale. Forte de ce fil rouge, la saison deux promet d’être plus obscure et froide que jamais. Cette dernière devrait aussi nous en dire plus sur les origines de l’Enfant, que protège Din Djarin, et qui pourraient bien être liées à un (ou une ?) mystérieux Jedi.