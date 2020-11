Marvel pourrait introduire sa version de Superman dans une série Disney+

En 2000, Marvel avait créé sa propre version de Superman afin de rester compétitif face à DC Comics. Celui-ci pourrait maintenant faire son apparition dans la future série The Falcon and The Winter Soldier sur Disney+.

L’année 2020 aura été franchement décevante pour les fans de Marvel qui n’auront rien eu à se mettre sous la dent. Mais maintenant que de nombreux héros du MCU ont tiré leur révérence à la fin d’Avengers : Endgame, la Phase 4 va devoir introduire de nouveaux personnages avec de nombreux projets très attendus comme Black Widow, Thor 4 : Love and Thunder et bien sûr Spider-Man 3. C’est néanmoins avec Disney+ que Marvel devrait ouvrir le bal dès le début de l’année prochaine, avec la série WandaVision, qui débarquera le 15 janvier prochain, ainsi que d’autres projets, dont la série The Falcon and The Winter Soldier. Celle-ci, qui devait initialement paraître cette année mais qui a été décalée à 2021, pourrait apporter de nombreuses surprises sur le MCU et introduire des tas de nouveaux personnages, dont les Thunderbolts, la Suicide Squad façon Marvel, mais aussi le personnage de John Walker aka US Agent, qui devrait devenir le successeur de Captain America. Et puisque US Agent est issu du même programme que le Captain (injection du sérum de super-soldat) ce serait aussi l’occasion pour introduire The Sentry, considéré comme l’équivalent de Superman dans l’univers Marvel.

Ce personnage, introduit en 2000 dans les comics après l’apparition de Superman chez DC Comics, est tout simplement l’un des personnages les plus puissants de l’univers Marvel. Il est non seulement extrêmement fort, mais il est également pratiquement immortel, ultra-rapide et peut pratiquer la télékinésie et la télépathie. Robert Reynolds, de son vrai nom, était un jeune drogué à la méthamphétamine atteint de schizophrénie qui est malencontreusement tombé sur une version largement améliorée du fameux serum du super-soldat. Après injection, il se trouve doté de pouvoirs extraordinaires comparable à celui d’un « million d’explosions solaires ». Problème : Sentry est toujours schizophrène et une deuxième entité fait irruption dans son esprit, appelée Void. Et si Sentry fait parti du camp des gentils, ce n’est absolument pas le cas de Void, qui dispose évidemment des mêmes pouvoirs colossaux. Il n’est absolument pas dit que le personnage fasse son apparition dans la future série Disney+, dont on ne sait que très peu de choses. Néanmoins, ce serait l’occasion d’introduire un puissant personnage dans le MCU, d’autant que la série devrait largement s’étendre sur le programme des super-soldats du gouvernement dont il est issu. Rendez-vous l’année prochaine pour le découvrir !