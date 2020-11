Samsung continue d’expérimenter des concepts de smartphones et tablettes pliables, et nous livre aujourd’hui deux brevets prometteurs.

Avec le Galaxy Z Fold 2, paru à la rentrée, Samsung a très largement progressé sur le terrain des smartphones pliants qu’il a lui-même initié. Tandis que les smartphones de l’an dernier étaient plutôt des prouesses techniques qui s’avéraient finalement assez peu utilisables dans la vie de tout les jours, le Z Flip puis le Z Fold 2 ont transformé le concept avec des produits viables, mais aussi très chers. Malgré tout, il reste encore un peu de travail pour définir précisément les contours du form factor idéal pour un smartphone à écran pliable. Est-ce le concept du Galaxy Z Flip, façon téléphone à clapet ? Celui du Galaxy Z Fold 2 avec sa dalle pliable interne et son second écran allongé externe ou du Huawei Mate XS et de son unique dalle pliable externe ? S’agit-il plutôt de l’écran « extensible » de l’Oppo X 2021 ? De nombreux concepts restent encore réalisables, et il semblerait que Samsung n’ait pas perdu l’ambition de tester d’autres form factor, comme le prouvent ces brevets de Samsung Display.

Le premier de ces brevets (visible ci-dessus) nous montre un smartphone dont le concept général rappelle fortement celui du Galaxy Z Fold, soit un smartphone capable de se déplier en tablette. Sauf qu’au lieu d’adopter un écran interne pliable en deux et un second écran externe, le smartphone décrit ici ne dispose que d’un grand écran, pliable en trois parties. L’avantage, sur un Galaxy Fold, c’est que cela permettrait à Samsung de se débarrasser du second écran en façade pour n’adopter qu’un seul écran flexible. Reste encore à voir la faisabilité de la chose et si ce concept serait réellement pratique dans la vie de tous les jours. Dans un second brevet (visible ci-dessous), Samsung décrit une sorte de tablette flexible et enroulable dans un tube. Néanmoins, cet appareil pourrait n’être utilisable que sur une surface dure au vue de sa dalle.

Évidemment, ces images ne confirment pas l’arrivée de tels produits chez Samsung. Comme toujours avec les brevets, il y a en réalité assez peu de chance de les voir débarquer un jour, même si cela reste rassurant de voir que Samsung teste plusieurs pistes pour améliorer ses concepts de smartphones pliants.