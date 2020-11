[MàJ : problème résolu] Spotify en panne chez de nombreux utilisateurs

De nombreux utilisateurs se plaignent de problèmes sur Spotify. Le géant suédois confirme des pannes, lesquelles touchent principalement l’Europe.

MàJ : le problème a semble-t-il été corrigé par Spotify, qui indique sur Twitter que tout devrait être rentré dans l’ordre.

We’ve made a few tweaks backstage, so everything should be back to normal. Need more help? Let @SpotifyCares know! — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 27, 2020

Spotify rencontre actuellement d’importants problèmes dans le monde entier, principalement en Europe. Le service de streaming a cessé de fonctionner pour certains utilisateurs un peu après 10h ce matin. L’entreprise suédoise a confirmé qu’il y avait bien un problème en cours sur son compte twitter @SpotifyStatus, sans toutefois préciser de quoi il est question.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 27, 2020

Le site DownDetector fait également mention de nombreux problèmes en cours sur Spotify, principalement localisés aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. En France, c’est l’Ile-de-France qui a l’air d’être la région la plus touchée.

Fort heureusement, les pannes de Spotify s’avèrent plutôt rares. La dernière remonte à août dernier, et avait eu lieu à cause d’un certificat expiré, mais cela ne semble pas être le cas ce coup-ci, comme le note The Verge. La panne de cet été n’avait duré qu’une petite heure, ce qui laisse espérer une résolution rapide du problème. En début d’année, Spotify avait également rencontré des problèmes sur mobiles à cause d’un SDK de Facebook, mais la panne d’aujourd’hui semble être différente puisque service rencontre des pannes à la fois sur mobiles et sur ordinateurs.