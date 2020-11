Après les adaptations de romans ou d’anciens films, Netflix s’attaque aux comédies musicales de Broadway avec « The Prom » et son casting trois étoiles.

Netflix touche vraiment à tous les genres (y compris les jeux vidéos) et c’est encore plus flagrant en cette période où les cinémas sont fermés. L’adaptation de comédies musicales à succès sur grand écran n’est pas vraiment nouvelle (on peut citer en exemple le Mama Mia de 2008, un des films musicaux les plus populaires de l’histoire) mais leur diffusion en exclusivité sur un service de streaming est en revanche inédite. The Prom aurait en effet pu tout à fait finir au cinéma, quand on jette un coup d’oeil à son casting : Nicole Kidman, James Corden, Keegan-Michael Key, ou encore Meryl Streep, également à l’affiche du Mama Mia cité plus haut. Bref, tout cela confirme la stratégie de Netflix qui se veut toujours plus proche du septième art.

The Prom est une adaptation d’une comédie musicale de 2018 créée par Bob Martin, Chad Beguelin et Matthew Sklar, et qui s’est jouée dans le fameux quartier de Broadway à New York. Le spectacle a notamment été nominé au prestigieux Tony Award de la meilleure comédie musicale. L’adaptation est réalisée par Ryan Murphy, connu pour avoir travaillé sur de nombreuses séries comme Glee ou encore American Horror Story. The Prom conte les histoires croisées d’une paire de comédiens, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden) et d’une jeune fille, Emma Nolan, interprétée par Jo Ellen Pellman. On retrouve également au casting l’humoriste Keegan-Michael Key et l’actrice Kerry Washington. La comédie musicale grandiloquente de Netflix sortira dans le monde entier le 11 décembre prochain. Pour connaître toutes les nouveautés de décembre sur Netflix, c’est par ici.