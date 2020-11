Libra : la cryptomonnaie de Facebook pourrait se lancer dès janvier

Facebook pourrait lancer le Libra dès janvier prochain. La cryptomonnaie créée et soutenue à bout de bras par le réseau social a néanmoins réduit sa voilure après une véritable course d’obstacles l’an dernier.

C’est finalement en début d’année prochaine que le Libra fera son apparition, selon le Financial Times. Mais la cryptomonnaie qui devrait être lancée en janvier n’aura pas grand chose à voir avec le projet initial : Facebook avait en effet annoncé sa volonté de créer une monnaie virtuelle basée sur un panier de devises du monde réel, ce qui a provoqué une levée de boucliers chez les régulateurs et les banquiers centraux.

La méfiance des gouvernements

Facebook, avec sa puissance et ses moyens, aurait pu bousculer l’ordre établi par les monnaies nationales et régionales, comme le dollar et l’euro. C’est pourquoi le projet de Libra a été fraîchement accueilli par de nombreux gouvernements, poussant des membres fondateurs à quitter le navire avant son lancement.

En avril dernier, la Libra Association qui supervise la création de la cryptomonnaie a revu le projet à la baisse : désormais, il s’agit de lancer plusieurs stablecoins, des cryptos dont la valeur est identique à celle d’une devise nationale. Le Libra qui sera lancé en janvier vaudra ainsi un dollar américain et il ne s’éloignera jamais de cette valeur.

Les 27 membres de l’association ont aussi l’intention de mettre sur le marché plusieurs stablecoins qui pourraient se baser sur l’euro et la livre britannique, mais ce lancement interviendra plus tard dans l’année. Le groupe souhaite toujours créer une devise composite reposant sur plusieurs devises nationales, mais là aussi il faudra attendre avant d’en savoir plus.

Facebook devrait dans la foulée proposer Navi, le portefeuille Libra, aux États-Unis et dans quelques pays d’Amérique latine pour commencer. L’application, qui est « prête d’un point de vue produit » selon une source, permettra d’envoyer et de recevoir des Libra. On pourra aussi utiliser Messenger et WhatsApp pour gérer son compte Libra.