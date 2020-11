Disparition de David Prowse, l’acteur dans le costume de Dark Vador

C’est après avoir vu la prestation de David Prowse dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick que George Lucas demande à ce géant (il mesure près de 2 mètres) d’auditionner pour son prochain film. Il a eu le choix : soit incarner Chewbacca, soit Dark Vador. L’acteur choisit le maitre Sith car comme il l’a raconté à la BBC, « on se rappelle toujours du méchant ». De plus, le costume tout en fourrure de Chewie ne lui convenait pas !

S’il a incarné physiquement Dark Vador, David Prowse n’en a pas été la voix. Même s’il a dit toutes ses lignes de dialogue durant les tournages, il a été doublé par James Earl Jones. Pire encore, George Lucas décide aussi de choisir un autre acteur pour le visage du personnage : c’est Sebastian Shaw que l’on voit dans l’épisode VI ! L’histoire ne se finit pas très bien entre l’acteur et la saga intergalactique, Prowse ayant vertement critiqué le créateur de Star Wars après la sortie du Retour du Jedi.

Malgré tout, son travail est reconnu par tous les fans de Star Wars et aussi par ses camarades acteurs. Mark Hamill se rappelle de l’acteur, mari, père, membre de l’ordre de l’empire britannique et trois fois champion anglais de culturisme.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

