Spotify pioche du côté des réseaux sociaux et introduit des Stories d’artistes sur certaines playlists. L’entreprise confirme néanmoins qu’il ne s’agit que d’un test.

Avec le temps, les réseaux sociaux tendent à s’uniformiser. Les Stories en sont un exemple parlant, puisqu’elles sont tout d’abord apparues sur Snapchat, avant que le format ne soit imité et introduit sur Instagram, Facebook et même sur Twitter, qui lançait récemment ses Fleets. Ce format vertical devenu tellement tendance qu’il débarque désormais sur… Spotify. Mais puisque le service de musique en streaming n’est pas un réseau social, le fonctionnement est ici un peu différent, et met en lumière les artistes plutôt que les utilisateurs. On peut actuellement en avoir un exemple sur la playlist « Christmas Hits », où des artistes comme Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ou encore Pentatonix postent leurs Stories vêtus de leurs plus beaux pulls de Noël.

Tout comme sur les réseaux sociaux, les Stories se manifestent sous la forme d’un cercle sur lequel il faut appuyer pour lancer les vidéos. Pour l’heure, les contenus qui proposent ces Stories se comptent encore sur les doigts d’une main. Outre la Playlist de Noël, on peut les retrouver sur Tear Drop et une nouvelle version de l’album Good News de Megan Thee Stallion.

Néanmoins, cette tentative ne signifie pas que les Stories sont amenées à se généraliser sur Spotify. Comme l’a indiqué un porte-parole de l’entreprise suédoise à Engadget, il ne s’agit là que d’un test : « Chez Spotify, nous menons régulièrement nombre de tests dans l’objectif d’améliorer notre expérience utilisateur (…) Certains de ces tests finissent par être disponibles au grand public, d’autres non, mais nous en apprenons toujours énormément. Nous n’avons pour l’heure aucune autre information à partager sur ce sujet. » Reste donc à voir si la firme jugera l’expérience concluante.