OnePlus 9E : un nouveau modèle viendrait compléter la gamme

Alors que le OnePlus 9 était attendu en deux déclinaisons – une classique et une Pro – un nouveau modèle baptisé 9E pourrait également être de la partie.

Attendu pour le mois de mars prochain, le nouveau OnePlus 9 pourrait encore nous surprendre. Alors que le nouveau flagship de la marque chinoise était officiellement attendu en deux versions, 9 et 9 Pro, c’est un troisième modèle qui vient se greffer à la gamme si l’on en croit les informations du leaker Max Jambor, connu sur Twitter sous le pseudonyme de @MaxJmb. Si pour le moment, l’appellation 9E semble encore provisoire, elle pourrait néanmoins venir confirmer les rumeurs latentes d’une version Lite du OnePlus 9, qui circule depuis déjà plusieurs semaines.

On ignore encore si ce nouveau 9E s’imposera comme une version d’entrée de gamme du OnePlus 9, ou si au contraire il viendra s’intercaler entre le smartphone et son pendant premium avec une fiche technique légèrement plus puissante que le modèle classique. Si un nouveau modèle venait effectivement à être commercialisé au sein de la gamme 9, on s’interroge cependant sur l’avenir de la très récente gamme OnePlus Nord, jusqu’à présent présentée comme l’option d’achat la plus abordable de la marque sur le marché.

Avec l’annonce de cette troisième déclinaison, le OnePlus 9 devrait frontalement s’imposer face au très attendu Samsung Galaxy S21, qui sortira lui aussi en début d’année prochaine, et qui se déclinera en trois versions, allant du modèle classique à ses itérations haut de gamme et entrée de gamme. Le nouveau flagship du constructeur chinois devrait également intégrer le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 875 gravé en 5 nm, ainsi qu’une impressionnante charge rapide à 65W en filaire, qu’on retrouve déjà sur le modèle 8T de OnePlus. Une certification IP68 serait également annoncée.