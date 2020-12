Les cinq premiers axes du RER-V destiné aux vélos ont été dévoilés !

Franciliens, à vos vélos ! La région Île-de-France et le collectif vélo viennent de dévoiler les tracés des cinq axes prioritaires du Réseau express régional Vélo, le RER-V.

Le vélo continue inexorablement de s’immiscer dans les habitudes des Franciliens. Pour les pousser à adopter le bicycle, la région Île-de-France poursuit la création de nouvelle voies de vélo continues dans la région sur le modèle des transports en commun. Ce dispositif, baptisé RER-V – pour Réseau express régional Vélo – devrait s’articuler autour de neuf longues lignes cyclables qui s’étendront de part et d’autre des grands pôles d’Île-de-France. Et c’est justement ce lundi que la région Île-de-France ainsi que le collectif vélo viennent de dévoiler les tracés des cinq premiers axes prioritaires du Réseau express régional Vélo, aussi appelé RER-V, visibles ci-dessous.

On connaît donc précisément le tracé de ces cinq premiers axes prioritaires du RER-V. La ligne A1 s’étendra de Paris – La Défense à Cergy Pontoise, la ligne A2 de Paris à Marne-la-Vallée, la ligne B3 desservira Paris, Massy, Saclay et jusqu’à Plaisir, la ligne D1 Paris à Le Mesnil-Aubry en passant par Saint-Denis, et enfin la ligne D2 de Paris à Corbeil-Essonnes en passant par Choisy-le-Roi. Ces voies devraient répondre « à un standard technique ambitieux, permettant à tous les Franciliens de circuler en toute sécurité sur ce réseau » explique la région Île-de-France dans un communiqué relayé par 20minutes. « Dans un contexte où les Franciliens plébiscitent le vélo comme mode de transport du quotidien, la région Ile-de-France poursuit la démarche en lançant les premiers comités de pilotage pour les cinq axes prioritaires, en coprésidence avec le collectif vélo, actant ainsi le véritable lancement des travaux avec l’ensemble de ses partenaires » précise la région Île-de-France.