LEGO dévoile la McLaren Senna GTR LEGO Technic

culture geek Par Gregori Pujol le 30 novembre 2020 à 15h20

LEGO a récemment dévoilé un nouveau modèle qui vient agrandir sa collection de voitures de course et de supercars. Il s’agit de la McLaren Senna GTR LEGO Technic qui offre les plus belles sensations aux amoureux des voitures de sport et aux fans de course automobile en quête de leur prochain défi de construction.