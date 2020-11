Les débuts d’une nouvelle console sont toujours difficiles. Exclusivité Playstation 5, Spider-Man : Miles Morales fait partie de ces jeux qui doivent assumer la lourde tâche d’inaugurer la nouvelle machine. Heureusement, ce bug spécifique au jeu suscitera plus l’hilarité que l’exaspération.

Comme le premier Spider-Man sur PS4 (2018), Spider-Man : Miles Morales vous donne l’embarras du choix concernant les costumes du héros lanceur de toiles. Il est néanmoins théoriquement impossible de métamorphoser Spider-Man en divers objets du décor, tels que des chauffages extérieurs ou encore des machines à laver. C’est donc un bug ou plutôt un glitch qui a permis à certains joueurs de naviguer entre les gratte-ciels de New-York sous la forme d’une poubelle ou d’une machine à laver. S’il peut être exaspérant d’avoir des bugs comme celui-ci sur une nouvelle console et sur un jeu récent, celui-là en particulier est plus humoristique qu’autre chose.

I found one in the new Spider-Man game, where I turned into a patio heater for no apparent reason. pic.twitter.com/ApChq2nB1s — Andy H (@DoctorCuriosity) November 27, 2020

On pourrait penser à un cross-over entre Spider-Man et le fameux mode cache-cache de Gmod (dans lequel les joueurs se dissimulent des chasseurs sous la forme d’objet de décors) en voyant ce glitch. Le studio Insomniac Games, développeur du jeu, a présenté ses excuses aux joueurs victimes de cette infortune. Visiblement, le glitch est dû à un défaut de rangement dans la mémoire de la console. Le jeu affichant une version extrêmement détaillée de la ville de New-York, la RAM surchargée peut avoir tendance à confondre le joueur et les objets de décors à proximité. Un glitch que l’on risque de retrouver souvent dans des jeux de plus en plus détaillés.

Equally as embarrassing as it is heart-warming https://t.co/LV0xGri7hD — Insomniac Games (@insomniacgames) November 28, 2020

Il devrait y avoir un nouveau patch visant à régler le souci prochainement. Certains joueurs pourraient cependant avoir envie de rigoler un peu en tissant des toiles ou en castagnant des PNJ avec l’apparence d’une machine à laver. Peut-être qu’Insomniac Games ajoutera quelques skins supplémentaires dans une prochaine mise à jour pour leur faire plaisir.