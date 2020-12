Dr Who : nouveau trailer pour l’épisode « spécial Nouvel an »

Intitulé « La Révolution des Daleks », cet épisode spécial, tradition rigoureuse pour la série britannique, va remettre le Docteur face à ses pires ennemis de toujours.

Voilà une très bonne manière de terminer cette année maussade. L’épisode « spécial Nouvel An » de Dr Who s’affiche dans une nouvelle bande-annonce et promet d’être encore plus grandiloquent que d’habitude, avec, entre autres, un affrontement planétaires contre les Daleks, des ennemis récurrents dans la série de science-fiction. « La Révolution des Daleks » mettra en scène le Docteur, toujours interprété par Jodie Whittaker (13ème de la liste des nombreux acteurs qui ont incarné le personnage mythique) ainsi que ses compères Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) et Graham (Bradley Walsh).

Les Daleks ont droit à un nouveau design pour cet épisode spécial et ce n’est pas la seule originalité : il y aura des invités spéciaux, comme Dame Harrit Walker (Killing Eve) ou encore Nathan Stewart-Jarrett (The Trial of Christine Keeler). « Où d’autre pourriez-vous trouver des membres de la famille royale britannique, une star américaine de renommée mondiale, un trésor (inter)national de la scène et du cinéma et l’un des jeunes acteurs les plus en vue de Grande-Bretagne ? (…) Les choses vont être explosives. Promis », a déclaré Chris Chibnall, producteur exécutif de l’émission, dans un communiqué de presse. Les aventures du Dr Who et de son fameux Tardis (un vaisseau spatio-temporel se camouflant derrière une cabine d’appel téléphonique) en sont déjà à leur douzième saison. L’épisode spécial, quant à lui, sera diffusé le 1er janvier 2021 sur BBC 1.