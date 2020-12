Sans doute inquiet que les téléspectateurs de « The Crown » ne confondent fiction et réalité, le gouvernement britannique demande à Netflix de diffuser un avertissement au début de chaque épisode de la série.

Spoiler alert : The Crown, la série Netflix autour de la royauté britannique diffusée depuis 2016 est une fiction et non un documentaire. Inquiets pour l’image que pourraient avoir certains téléspectateurs de la famille royale après avoir vu le programme – et plus particulièrement du Prince Charles, qui succèdera à Elizabeth II à sa mort – le gouvernement britannique demande aujourd’hui au géant du streaming en ligne de diffuser un avertissement au début de chaque épisode, indiquant clairement que la série n’est qu’une œuvre fictionnelle. Dans un article de l’hebdomadaire Mail on Sunday relayé par BFM TV, le secrétaire d’État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport, Oliver Dowden a ainsi expliqué : “C’est une magnifique œuvre de fiction, donc comme pour les autres productions télévisées, Netflix devrait être très clair dès le début, que ce n’est que cela”.

Inquiet “qu’une génération de téléspectateurs, qui n’a pas vécu ces événements, puisse prendre la fiction pour des faits”, le ministre britannique a ainsi confié qu’il entendait prendre des mesures officielles, en demandant directement à Netflix d’ajouter des messages d’avertissement au début de chaque épisode. Il faut dire que si The Crown se base bien sur des faits réels, la série n’est pas tendre avec certains membres de la famille royale, notamment avec le Prince Charles, décrit comme insensible et égoïste face à la Princesse Diana.

Une vague de critiques sur les réseaux sociaux

Après la diffusion de la saison 4, le compte Twitter officiel de Charles et Camilla (@ClarenceHouse) avait d’ailleurs été fermé aux commentaires, suite à un grand nombre de messages accusant la duchesse de Cornwall d’avoir évincé Diana de la famille royale. Même Charles Spencer, le frère de Lady Di avait fini par lancer un appel au calme sur les réseaux sociaux, en expliquant : “Cela aiderait beaucoup The Crown, si au début de chaque épisode il y avait la mention : ‘Ceci n’est pas vrai, mais basé sur des faits réels' ».

L’année dernière déjà, la famille royale britannique avait appuyé sa prise de distance avec la série, en expliquant à The Guardian que cette dernière n’avait jamais cherché à interférer dans les intrigues de The Crown, et qu’elle “n’exprimera jamais son point de vue sur la fidélité de la série”. De son côté, le créateur de la série Peter Morgan avait assumé les libertés prises par son programme sur les faits historiques, à la simple condition que ces dernières restent cohérentes avec la réalité.