Nintendo Switch : que contient la nouvelle mise à jour 11.0.0 ?

Déployée il y a quelques heures sur les consoles de la marque japonaise, la mise à jour 11.0.0 ajoute à la Nintendo Switch quelques nouveautés, dont la nouvelle application Nintendo Switch Online.

La nouvelle mise à jour du firmware de la Nintendo Switch est disponible. Pour la télécharger, il suffit de se rendre dans les Paramètres de la console, puis de sélectionner Mise à jour dans l’onglet Console. Déployée depuis quelques heures, cette nouvelle version du logiciel, détaillée dans un récent communiqué par le constructeur japonais, apporte non seulement quelques petits correctifs ici et là, mais ajoute aussi plusieurs nouveautés notables à l’interface de la Switch.

On note ainsi l’apparition de l’application Nintendo Switch Online, accessible directement depuis le menu de lancement de la console. Cette dernière permettra aux joueurs de suivre l’état de leur abonnement, mais aussi de découvrir les dernières nouveautés du service de jeu en ligne imaginé par Big N. Autre nouveauté, elle aussi réservée aux abonnés Nintendo Switch Online : la possibilité de télécharger automatiquement via le cloud l’ensemble des sauvegardes d’un joueur sur ses différentes consoles, à condition bien sûr que les fichiers aient été enregistrés depuis son compte.

Visiblement bien décidé à enrichir l’expérience multijoueur en ligne, Nintendo a également profité de sa nouvelle mise à jour pour déplacer l’onglet “À quoi jouent vos amis” directement sur l’écran d’accueil. De plus, il sera désormais possible de connecter directement un smartphone à la console afin de transférer plus simplement les captures d’écran enregistrées in-game. Dans son communiqué, Nintendo n’a pas précisément détaillé la manière dont cette connexion pourra se faire, mais explique cependant qu’il sera nécessaire de scanner un QR Code depuis son téléphone pour le coupler à la Nintendo Switch. Pour les autres, il sera également désormais possible de connecter directement la console à un ordinateur via un câble USB. Enfin, pour fêter les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo a annoncé avoir ajouté 12 nouvelles icônes utilisateurs inspirées de sa licence culte.