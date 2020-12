[MàJ] Bouygues Telecom : importante panne en cours sur le réseau 4G

Comme le rapportent de nombreux internautes, le réseau 4G de Bouygues Telecom rencontrerait actuellement d’importants problèmes.

Le réseau 4G de Bouygues Telecom subirait actuellement une panne d’ampleur dans plusieurs régions en France. Sur Twitter, les internautes sont nombreux à se plaindre d’importantes difficultés à capter la 4G, et certains évoquent même des problèmes pour passer des appels ou pour envoyer des messages. Sur le site DownDetector, qui recense les problèmes en cours, les signalements explosent depuis ce matin.

Comme on peut le voir sur DownDetector, les principales métropoles touchées seraient Paris et l’Île-de-France, Lyon, Nancy, Rennes, Tours ou encore Strasbourg, mais les pannes se manifestent également dans d’autres régions. La grande majorité des signalements se situent néanmoins dans le Nord de la France. Sur Twitter, le compte officiel de Bouygues Telecom a répondu à un internaute se plaignant de problèmes rencontrés sur le réseau 4G de l’opérateur en indiquant simplement que le « réseau est impacté par un problème national au niveau voix et 4G », tout en précisant que leurs équipes sont mobilisées pour résoudre les soucis au plus vite. Dans un autre tweet, Bouygues Telecom affirme que « généralement, ce type d’incident est résolu dans les 48 heures. »

Bonjour, toutes nos excuses pour cela, notre réseau est impacté par un problème national au niveau voix et 4G, toutes nos équipes réseau sont mobilisées pour résoudre au plus vite la situation. Merci pour votre patience. Laurie — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) December 2, 2020

[MàJ] Nous avons contacté Bouygues Telecom pour en savoir plus à propos de cette panne. Ils nous ont confirmé avoir « rencontré un incident technique cet après-midi entrainant le ralentissement de certains services (voix et data en 4G uniquement) localement et ponctuellement » tout en précisant que ces problèmes n’ont « aucun lien avec la 5G », dont les installations commencent à être mises en route chez l’opérateur. « Le service est nominal depuis 17h », précise le service presse de Bouygues Telecom.