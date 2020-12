OPPO Reno4 Z : l’excellence esthétique et technique au meilleur prix

Quand un mobile comme l’OPPO Reno4 Z débarque avec son design soigné, sa fiche technique équilibrée, son écran 120 Hz, la 5G et une autonomie de marathonien… Comment justifier de passer à côté ?

Bien qu’arrivé récemment sur le marché français, OPPO a très rapidement réussi à se faire remarquer sur le marché pourtant très concurrentiel du téléphone mobile. Il est l’un des leaders mondiaux du marché du smartphone et avec son Reno4 Z, il exploite tout son savoir-faire pour un smartphone aussi smart que chic.

Le premier élément qui fait frémir en découvrant le Reno 4Z, c’est son design soigné qui aligne des courbes élégantes et un cerclage de métal sur le pourtour pour sublimer ses lignes. Vient ensuite sa finesse de 7,6 mm d’épaisseur. Enfin, c’est son écran de 6,5’’ avec ses fines bordures (2,7 mm d’épaisseur, pour un ratio écran/surface avant de 90,4 %) qui accroche l’œil et séduit par son rendu.

La vie à 120 Hz

La fiche technique est un exemple d’équilibre et de puissance avec au menu : un processeur MTK Dimensity 800, qui prend en charge la 5G, un GPU Mali-G57, 8 Go de RAM et un espace de stockage (non extensible) de 128 Go. Le résultat est un smartphone véloce et polyvalent. Le multitâche est fluide, tout comme Android qui répond instantanément à chaque demande. Cette sensation est démultipliée par son très bel écran de 6,57’’ IPS en 2400 x 1080 pixels en 120 Hz.

Ainsi, en plus d’offrir une finesse d’affichage de haut niveau (401 pixels par pouce), associée au taux de rafraîchissement 120 Hz, le Reno 4Z peut se prévaloir d’une réactivité spectaculaire. Les joueurs apprécieront la réponse ultra-rapide à chaque pression sur l’écran. En plus d’afficher avec fluidité les meilleurs jeux en 3D, vous aurez un petit avantage en plus, un écran 120 Hz pour fragger aussi vite que votre ombre.

Les deux boutons volume (tranche gauche) et celui de sortie de veille (tranche droite) sont parfaitement positionnés. Le bouton latéral droit ne sert pas seulement à allumer ou sortir de sa torpeur le Reno4 Z. Il intègre également un capteur d’empreinte digitale, le positionnement le plus naturel pour un tel élément de sécurité.

En effet, votre pouce se pose instinctivement sur ce bouton dès que vous tenez le produit en main. Le déverrouillage en devient encore plus instantané. Vous atterrirez alors sur l’accueil ColorOS 7.1 (Android 10), une interface graphique aussi épurée qu’instinctive. De plus, elle propose bien plus de possibilités de personnalisation qu’Android seul. Libre à vous de le personnaliser selon votre style et mode de vie.

Quatuor en photo

Bien évidemment, le Reno 4Z n’oublie pas la photographie. Elle s’articule autour d’un quatuor de capteurs photo avec :

un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,7)

un ultra grand-angle de 8 mégapixels, 120 degrés (f/2,2)

un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

un capteur dédié portrait de 2 mégapixels (f/2,4)

Le capteur principal de 48 MP exploite la technologie du pixel binning. Le mobile capture 4 pixels pour un pixel restitué sur la photo pour obtenir plus de lumière et donc améliorer les photos en basse luminosité. L’objectif ultra grand-angle va vous ouvrir de nouveaux horizons photographiques. Les portraits sont bien entendu parfaitement maîtrisés, avec une gestion du flou tout en finesse. Enfin, le mode Ultra Dark Mode va shooter des photos de nuit ou en très faible luminosité avec un niveau de détails stupéfiant. Il n’est pas certain que vos yeux seuls sont capables de voir de nuit, ce qu’il parvient pourtant à capturer.

N’oublions pas l’APN avant de 16 MP, associé à un second capteur de 2 MP pour la gestion du flou en mode portrait. Enfin, la vidéo n’est pas oubliée avec un mode ultra-stable qui exploite un gyroscope pour compenser les tremblements de vos mains.

Longue autonomie, courte recharge

L’OPPO Reno 4Z a pourtant un réel défaut ! Il donne envie de l’utiliser encore et toujours plus. Ce qui se traduit habituellement par un téléphone dont l’accessoire principal n’est plus le casque audio, mais le chargeur. Rien de cela ici, car en plus d’une batterie de 4 000 mAh, le téléphone intègre des technologies d’économie d’énergie pour une autonomie qui peut dépasser la journée. En cas de coup de mou, pas de souci, branchez le chargeur rapide pour que l’OPPO Reno4 Z retrouve son souffle en moins d’une heure.

Avec toutes ses qualités, l’OPPO Reno4 Z se permet en plus de sa beauté et de ses performances d’afficher un très bon rapport qualité/prix : il ne coûte que 349 euros ou et même 299 euros chez Orange en ce moment. Vous pourrez le retrouver chez plusieurs opérateurs et marchands

Cet article est sponsorisé par OPPO, il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.