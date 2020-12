Amazon travaillerait sur son premier ordinateur quantique

Après ouvert sa plateforme de « cloud computing » quantique, Braket, avec des sociétés tierces, Amazon semble s’être décidée à concevoir son propre ordinateur quantique.

On en vient à se demander à quel domaine Amazon ne touche pas, aujourd’hui. Le géant du e-commerce serait en effet actuellement attelé à mettre au point son premier ordinateur quantique, à la manière d’IBM ou de Google. Selon de récentes informations glanées par Bloomberg, la compagnie de Jeff Bezos serait en train de fabriquer un ordinateur quantique à Qubits (l’unité de base de l’informatique quantique) super-conducteurs (comme ceux des deux autres firmes numériques citées précédemment). Cette révélation est tirée d’un changement de titre professionnel réalisé sur le réseau LinkedIn. Marc Runyan, un ancien ingénieur du Laboratoire de propulsion spatial de l’Agence aérospatiale américaine (NASA), s’est ouvertement déclaré comme étant désormais chercheur en informatique quantique pour Amazon. Sous l’intitulé, on peut lire : « aide à la conception et à la fabrication d’un ordinateur quantique pour Amazon Web Services. » L’intéressé a depuis modifié cette description de poste, en spécifiant simplement qu’il faisait partie de la Quantum Hardware Team d’Amazon.

Si ce projet de conception d’un véritable ordinateur quantique à part entière reste inédit pour Amazon, ce n’est pas la première fois que la plateforme de Jeff Bezos s’aventure sur ce terrain. Depuis quelques années, Amazon s’est mis à produire ses propres processeurs sous architecture ARM, les Alpines. Par ailleurs, en décembre 2019, la division Amazon Web Services avait lancé un nouvel outil de « cloud computing » pour permettre aux professionnels d’effectuer des calculs quantiques. Appelé Braket (en référence à la notation bra-ket, utilisée en écriture mathématique appliquée à la mécanique quantique), celui-ci se basait sur une mise en relation avec des technologies quantiques tierces, proposée par des sociétés comme D-Wave, IonQ et Rigetti.