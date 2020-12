Spotify Wrapped : voici les titres que vous avez le plus écouté en 2020

Comme chaque année depuis 2018, la plateforme de musique en streaming Spotify a lancé son traditionnel Wrapped, qui permet à chaque utilisateur de découvrir une rétrospective de son année musicale.

Le rendez-vous est devenu un marronnier de décembre. Comme à chaque fin d’année depuis 2018, Spotify a présenté son Wrapped 2020, permettant aux utilisateurs de découvrir en détail les statistiques de leurs habitudes d’écoute musicale. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur son application mobile, iOS ou Android (la rétrospective n’est pas accessible depuis un PC), et de vous rendre sur le bandeau “Revenez sur ce que vous avez écouté en 2020”. Une story calquée sur le modèle des contenus Snapchat va alors s’afficher, en détaillant précisément le nombre de minutes d’écoute, vos artistes et genres préférés, ou encore vos différents Tops de l’année. Sur Twitter, la tendance a été largement relayée via les hashtags #SpotifyWrapped, #2020Wrapped, ou encore #Retrospective2020.

Après avoir découvert vos différentes statistiques de l’année, Spotify vous propose aussi de profiter d’une playlist inédite composée des titres les plus écoutés de l’année en fonction de différentes thématiques, allant du Top Artistes Féminines au Top Groupes, en passant par Si vous les avez manqués, regroupant des titres phares de l’année qui auraient échappé à votre écoute. Une playlist regroupant toute votre musique préférée est aussi proposée. Cette année, quelques nouveautés ont d’ailleurs été proposées par l’entreprise, relaie The Next Web : un quizz, vous proposant de deviner votre artiste le plus écouté de l’année, ou encore des badges, destinés à récompenser vos titres préférés. À titre d’exemple, vous recevrez un badge spécial si vos playlists sont suivies par un grand nombre de personnes ou si vous avez écouté une chanson avant qu’elle n’atteigne les 50 000 lectures. Plusieurs autres nouveautés ont également été dévoilées discrètement par Spotify dans un récent article de blog.