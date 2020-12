YouTube dévoile les vidéos et les créateurs les plus populaires de 2020

La plateforme a profité de la fin de l’année pour rendre public son palmarès des vidéos et créateurs de contenus les plus populaires de France.

À défaut de nous proposer sa traditionnelle vidéo YouTube Rewind cette année, la plateforme de vidéo en streaming a malgré tout profité du mois de décembre pour faire le point sur les vidéos et les créateurs les plus populaires en France. Cette année, pandémie oblige, nous avons ainsi passé beaucoup de temps sur YouTube, avec 23 minutes quotidiennes en moyenne, et plus de 116 millions de vues cumulées sur les 10 vidéos les plus populaires de 2020. Parmi elles, on retrouve ainsi Le pire stagiaire : le rappeur de Greg Guillottin, Le clash de Tibo Inshape par Juju Fitcats, ainsi que Le Clash des applications de Cyprien. Sans surprise, on retrouve au sein du Top 10 de nombreux grands noms du YouTube game, allant de Mcfly & Carlito à Squeezy, en passant par Michou, Norman ou Mister V. Des noms qu’on retrouve d’ailleurs aussi dans le Top 10 des créateurs de contenu ayant acquis le plus de nouveaux abonnés en 2020.

Côté clips musicaux, c’est Bande organisée de D’Or et de Platine qui rafle la première place, tandis que les phénomènes Wejdene et Bosh se classent respectivement à la cinquième et septième place. Enfin, YouTube a également tenu à mettre en avant des créateurs moins célèbres, mais dont le nombre d’abonnés a le plus progressé en pourcentage depuis le début de l’année. L’occasion de retrouver BlackBird!, Mike Horn, Just Riadh ou encore l’indétrônable Jamy Gourmaud de C’est pas Sorcier.

Top 10 des vidéos les plus populaires de 2020 (en France)

Le Pire Stagiaire : Le rappeur de Greg Guillotin Juju Fitcats – Clash Tibo Inshape (Clip Officiel) de Juju Fitcats Le CLASH des applications de Cyprien MÉLI-MÉLO… le 3 de Mcfly et Carlito Ils ont vécu un thread horreur pour de vrai de Squeezie Paul Mirabel – Je me suis fait racketter au Festival de Montreux NORMAN – LE CONFINEMENT de Norman fait des vidéos MISTER V – FAIRE UN 2EME ALBUM de Mister V CHANTER « ANISSA » AVEC 20 VOIX DIFFÉRENTES (Wejdene ft Hélium) de Jessy GAGE EXTRÊME !!! Michou x Wejdene de Just Riadh

Top 10 des clips musicaux les plus populaires de 2020 (en France)

Bande Organisée de D’or et de platine Soolking feat. Dadju – Meleğim [Clip Officiel] Prod by Nyadjiko de Soolking Naps (feat. Ninho) – 6.3 (Clip Officiel) de Naps Gambi – Dans l’espace feat. Heuss l’Enfoiré (Clip officiel) de Gambi Wejdene – Anissa (Clip Officiel) de Wejdene Lettre à une femme de Ninho Bosh – Djomb (Clip officiel) de Bosh Marwa Loud feat. Naza – Allez les gros (Clip officiel) de Marwa Loud Imen Es feat. Alonzo – 1ère fois (Clip Officiel) d’Imen Es Soprano – Ninja (Clip officiel) de Soprano

Top 10 des créateurs ayant gagné le plus d’abonnés en 2020 (en France)

Michou Inoxtag Greg Guillotin Mcfly et Carlito la chaîne secondaire Squeezie Valouzz Tibo InShape JOYCA Jeanfils LeBouseuh

Top 15 des créateurs ayant le plus progressé (en %) en 2020 (en France)