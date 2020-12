Genshin Impact engrange près de 400 millions de dollars sur mobile

Le RPG chinois continue de battre tous les records : en deux mois, il approche déjà des 400 millions de dollars de recettes… rien que sur mobile.

Un tel résultat pourrait amener à redéfinir la notion de succès dans l’industrie du jeu vidéo. En seulement deux mois, après sa sortie internationale le 28 septembre dernier, le nouveau RPG chinois, Genshin Impact, a généré 393 millions de dollars pour son développeur et éditeur, miHoYo. Aussi effarant soit-il, ce chiffre, rapporté par SensorTower, prend seulement en compte les recettes sur mobile, Android et iOS, et fait donc l’impasse sur sa réussite tout aussi monumentale sur PlayStation 4 mais surtout sur PC. À noter, par ailleurs, que le titre de miHoYo est en free-to-play. Il se base principalement sur les limites de sa loterie (ou système gacha) de personnages pour inciter les joueurs impatients ou frustrés à acheter de nouveaux personnages ou accessoires.

Dans le détail, SensorTower explique que, sur les près de 400 millions de dollars recensés, la version mobile de Genshin Impact avait déjà généré 60 millions la première semaine suivant son lancement et 245 millions le premier mois. Cette croissance phénoménale lui a permis de surpasser le « battle-royale » PlayerUnknown’s Battle Grounds et de talonner le MOBA sur mobile du géant chinois de l’électronique, Tencent, Honor of Kings. Ce dernier a permis à Tencent de gagner 467 millions de dollars en deux mois. Fort de son succès sur Android et iOS, Genshin Impact a remporté le titre de meilleur jeu mobile de l’année sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple. Fiers de ces deux récompenses, ses joueurs se sont vus offrir 800 primo-gemmes (la monnaie virtuelle du jeu). En outre, pour rappel, ce RPG chinois gratuit aux aires de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est déjà l’auteur « du meilleur démarrage pour un jeu chinois à l’international. » En une semaine, il avait déjà appâté 16 millions de joueurs en Chine et 5,3 millions de plus, à l’étranger.