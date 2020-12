StopCovid : l’ancêtre de TousAntiCovid aurait coûté 6,5 millions d’euros

On peut difficilement qualifier l’application StopCovid de succès. Non seulement, cette première appli gouvernementale de « contact tracing » aurait été d’une « inutilité sanitaire manifeste » mais aurait coûté bien plus que prévu.

On a rarement tout bon du premier coup. Mais à ce prix-là, l’échec est d’autant plus cuisant. Le rapport de la mission d’information relative à la gestion française de la pandémie de COVID-19, délivré par les députés Julien Borowczyk (LREM) et Eric Ciotti (LR), est particulièrement sévère concernant le bilan de l’application mobile de traçage numérique, StopCovid. Elle a été l’ancêtre de TousAntiCovid, lancée depuis le 22 octobre dernier. D’une part, comme le relai iGénération, après six mois d’investigation et 130 heures d’audition, son « inutilité sanitaire aura été manifeste. » Installée seulement 2,5 millions de fois (et désinstallée un million de fois), StopCovid aurait en effet accueilli seulement plus de 5 000 déclarations de dépistage positif au COVID-19 et alerté 296 utilisateurs (contre, étrangement, 346 notifications émises).

D’autre part, en un peu moins de six mois d’existence (du 3 juin au 22 octobre 2020), StopCovid aurait demandé bien plus que les « quelques milliers d’euros par mois » évoqués initialement par le secrétaire d’État au numérique, Cédric O. Son coût total – dont le paiement aurait été partagé entre des acteurs publics et privés – s’élève à 6,5 millions d’euros. Ce chiffre comprend, entre autres, 2,5 millions pour le seul développement de l’application et environ 2,8 millions d’euros d’investissement dans sa campagne de communication. Si on ne sait pas encore le prix de son successeur, TousAntiCovid, le rapport souligne déjà constater « une amélioration très sensible en termes d’ergonomie et de fonctionnalités qui se traduit par des téléchargements en nombre bien supérieur. » En un peu plus d’un mois, 10 millions de Français auraient déjà téléchargé la nouvelle appli, laquelle aurait émis 13 106 notifications de cas contact. Ce succès a notamment été aidé par l’envoi d’un SMS à tous les Français signé du gouvernement, les incitant à télécharger TousAntiCovid. En outre, concernant les autres volets de gestion de la crise sanitaire, le rapport conclut : « De manière générale, tout au long des premières semaines de la crise sanitaire, les Français ont assisté à une succession précipitée de décisions prises au pied du mur, alors qu’elles étaient indispensables. »