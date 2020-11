L’année 2020 aura été tellement pourrie que même YouTube refuse d’organiser sa traditionnelle vidéo annuelle Rewind.

Comme chaque année depuis 2010, les utilisateurs de la plateforme de vidéos en ligne attendaient la traditionnelle vidéo YouTube Rewind, censée faire le bilan de l’année en compilant quelques-uns des contenus les plus populaires du moment. Cette année pourtant, la célébration n’aura pas lieu. C’est via son compte officiel Twitter que la plateforme a annoncé la mauvaise nouvelle. “Depuis 2010, nous terminons l’année avec un Rewind : une rétrospective des créateurs, vidéos et tendances les plus populaires. (…) 2020 a été une année différente, et il ne serait pas juste de continuer à faire comme si cela n’avait pas été le cas, explique-t-elle. C’est pourquoi nous avons décidé de suspendre les Rewind cette année”.

La fin d’une ère ?

Si l’annulation du Rewind de cette année est officiellement imputée à la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, il se pourrait que YouTube ait déniché l’excuse parfaite pour définitivement supprimer cette célébration. En effet, les Rewinds sont régulièrement critiqués par les utilisateurs de la plateforme. Ces vidéos se contentent généralement de présenter une compilation de quelques gros YouTubeurs, souvent américains, et peu représentatifs de la diversité proposée par la filiale de Google. Tandis que l’édition 2019 avait été largement critiquée, même au sein des créateurs de contenu, le Rewind 2018 détient quant à lui le record de la vidéo la plus dislikée au monde, avec près de 18 millions de dislikes pour seulement 3 millions de likes.

En l’absence de célébration cette année, YouTube a malgré tout tenu à remercier l’ensemble de ses utilisateurs, créateurs de contenu comme spectateurs, pour leur implication durant cette année si particulière. “Nous savons qu’une grande partie de ce qui s’est produit de bien en 2020 a été créée par vous tous. Vous avez trouvé un moyen de mettre en avant les autres, de les aider à faire face et de les faire rire. Merci d’avoir fait la différence”.