La planification des SMS débarque dans Google Messages ! Cette nouvelle fonction est actuellement en cours de déploiement sur les smartphones Android et est disponible via un appui long sur le bouton d’envoi.

Début novembre, XDA Developers avait repéré que Google testait une nouvelle fonction sur son application Messages permettant de programmer à l’avance ses SMS, un peu à la manière de ce qui se fait déjà sur Gmail. Il semblerait que la firme n’ait pas trop tardé à la mettre en pratique puisque, comme le note Android Police, la programmation des messages a commencé à être déployée sur certains smartphones Android cette semaine. Si vous utilisez cette fonction sur Gmail, ou encore sur Telegram, vous savez de quoi il en retourne. Programmer ses messages permet, par exemple, d’éviter une période chargée pour un destinataire et viser une heure creuse, ou encore, programmer un message pour le petit matin à un collaborateur ou une pensée pour votre conjoint au réveil, par exemple. Les possibilités sont multiples. En passant par Google Messages, vous devriez pouvoir le faire dès que la fonction sera déployée sur votre smartphone.

Pour programmer un SMS avec Google Messages, il vous suffit d’effectuer un appui prolongé sur le bouton Envoyer, ce qui ouvrira une fenêtre contextuelle avec plusieurs options, dont la possibilité d’envoyer un message « Plus tard aujourd’hui », « Plus tard ce soir », ou encore « demain ». Il y a également la possibilité de programmer une date et une heure précise. Si la fonction peut être clairement pratique, on éprouve quand même quelques doutes vis-à-vis de la manipulation qu’il faut effectuer pour l’utiliser. Un appui long sur le bouton « envoyer » peut en effet engendrer un envoi malencontreux en cas de mauvaise manipulation. Notez qu’il est également possible de modifier ou d’annuler un SMS qui a été programmé dans Google Messages de cette manière.