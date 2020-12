Razer lance le Tomahawk, son nouveau PC gaming ultra-compact

Avec son plateau coulissant dans un écrin d’aluminium, le nouveau Razer Tomahawk Gaming Desktop est prêt à ravir n’importe quel PC gamer susceptible de modifier son bébé au fil des améliorations technologiques.

Microsoft n’est pas la seule à sortir un monolithe noir ultra-puissant en cette fin d’année 2020. Razer, l’équipementier californien pour gamers, sort enfin ce mois-ci son nouvel ordinateur de bureau tourné entièrement vers le jeu vidéo, le Tomahawk Gaming Desktop. Précédemment nommé Tomahawk N1, il avait présenté au salon 2020 du Consumer Electronics Show (CES), lors duquel nous l’avions découvert en personne. Il y avait alors remporté cinq prix « Best of CES », délivrés par différents médias spécialisés comme Mashable ou Ubergizmo. Le Tomahawk n’a pas marqué les esprits pour rien : il est véritablement ultra-compact et ultra-modulaire.

Faire coulisser pour mieux configurer

En position couchée, il mesure à peine 21 cm x 15 cm x 36,5 cm – soit à peine plus grand que la Xbox Series X – et son boîtier en aluminium lui confère une légèreté non négligeable pour ce genre de machines. D’une capacité de 11,5 litres, il se dote d’un système ingénieux de tiroir pour accéder aux cartes mères et graphique pour aisément optimiser la configuration électronique à la guise de l’utilisateur. Par défaut, le Tomahawk comprend un microprocesseur Intel Core i9-9980 HK, 16 Go de mémoire RAM (contre jusqu’à 64 Go dans l’absolu), un SSD de 512 Go et un disque dur de 2 To. Le tout opère de concert avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 et une carte mère Intel NUC 9 Extreme Compute Element, installée sur le plateau coulissant pour faciliter les modifications « hardware » mais aussi les dépoussiérages. Pour finir, niveau connectique, on retrouve : 4 ports USB-A 3.3 Gen 2, 2 ports USB-C Thunderbolt 3, 2 ports Ethernet Gigabit et un port Jack 3.5 mm.

Le Razer Tomahawk Gaming Desktop est d’ores et déjà disponible en précommande (quoique temporairement en rupture de stock, à l’heure où nous écrivons ces lignes) sur Razer.com pour 2 399,99 dollars (environ 1 975,56 euros). En outre, les aficionados du PC gaming, tentés de monter un nouveau mastodonte à l’approche des fêtes de fin d’année, pourront toujours retrouver les boîtiers Tomahawk ATX et Tomahawk Mini-ITX, présentés à la dernière RazerCon.