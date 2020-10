COVID-19 oblige, de plus en plus de marques se tournent vers le virtuel pour présenter leurs nouveaux produits. C’est notamment le cas de Razer, qui dévoilait ce weekend sa première RazerCon.

Le 10 octobre sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter, Razer levait le voile sur sa première RazerCon 2020, une keynote 100% numérique. L’occasion d’officialiser plusieurs nouveautés destinées à enrichir le catalogue de l’équipementier gaming.

Tomahawk ATX et Mini-ITX, deux nouveaux boîtiers

Ce weekend, Razer a présenté deux nouveaux modèles de boîtiers pour ordinateurs. Équipés de la technologie LED RGB Chroma, véritable signature de la marque, les Tomahawk ATX et Tomahawk Mini-ITX sont également équipés de portes pivotantes en verre trempé, d’un filtre à poussière et d’un panneau supérieur ventilé. En plus de leurs ports USC-C, USB-A et Jack 3.5, les deux tours bénéficient aussi d’une compatibilité carte graphique, d’un système de refroidissement liquide, et d’une gestion de câbles intégrée. Les deux boîtiers sont d’ores et déjà accessibles aux prix respectifs de 199,99€ pour le Tomahawk Mini-ITW, et 229,99€ pour le Tomahawk ATX.

Seiren Mini, le micro compact et abordable

Destiné aux podcasteurs, aux streamers, ou tout simplement aux joueurs désireux de jouer en ligne avec un son correct, le Seiren Mini présenté par Razer ce weekend prend la forme d’un microphone minimaliste, dont le plus gros atout est sans doute celui d’être commercialisé à moins de 60€. Ce nouvel accessoire promet d’enrichir l’expérience vidéoludique de bon nombre de joueurs. Compact, le terminal s’arme d’une qualité studio pour seulement 6,42 pouces (16,3 cm). Relié à l’ordinateur via son port USB, le Seiren Mini ne sera évidemment pas aussi performant qu’un autre micro de la gamme, mais dispose tout de même d’un montage « supercardioïde » et d’une capsule de condensateur de 14 mm.

Le Blade Stealth 13 mis à jour

Le constructeur a enfin profité de sa conférence pour annoncer la mise à jour hardware de son Razer Blade Stealth 13, qui bénéficiera désormais d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération à 2,8 GHz (jusqu’à 4,7 en mode Turbo). L’ultra-compact de 13 pouces intégrera aussi une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1630 Ti ainsi qu’une dalle Full HD cadencée à 120 Hz . Déjà accessible sur le site de Razer, le nouveau laptop est commercialisé à partir de 1799,99€.