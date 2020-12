ZTE : l’Axon 20 5G et son appareil photo sous l’écran bientôt disponible en Europe

La commercialisation du premier smartphone équipé d’un appareil photo sous l’écran va débuter avant la fin de l’année ! ZTE a annoncé la disponibilité du Axon 20 5G pour le 21 décembre.

Pas d’encoche, pas de tiroir coulissant, pas de poinçon : l’avenir de l’appareil photo en façade, pour de nombreux constructeurs en tout cas, c’est… sous l’écran ! Plusieurs technologies sont en cours de développement, et à ce petit jeu c’est ZTE qui frappe le premier et le plus fort, puisque l’Axon 20 5G est tout simplement le premier smartphone du genre à être commercialisé.

Une première technologique pour ZTE

L’appareil sera proposé à partir du 21 décembre dans 11 pays et régions, au Japon, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne (les États-Unis sont exclus en raison des mesures d’interdiction prises par l’administration Trump contre ZTE). Le constructeur ne précise pas le prix du terminal malheureusement, mais a indiqué que l’information arriverait bientôt. Le 21 décembre viendra vite…

L’atout principal de l’Axon 20 5G, c’est donc son écran OLED (FHD+ et 90 Hz) de 6,92 pouces sous lequel se trouve un capteur photo de 32 mégapixels. ZTE utilise une combinaison de plusieurs technologies et matériaux pour « cacher » l’appareil photo à selfie. La dalle exploite un revêtement spécial hautement transmissif et transparent, tandis que les pixels autour de l’objectif du module photo ont été disposés de telle manière à atténuer la différence d’affichage entre cet objectif et le reste de l’écran.

Pour le reste, l’écran de l’Axon 20 5G intègre aussi un lecteur d’empreintes digitales. À l’arrière, le bloc photo comprend quatre modules : un appareil photo principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et deux capteurs 2 mégapixels pour les modes macro et portrait.

Le smartphone fonctionne avec une puce Snapdragon 765G (avec la 5G, donc), de 6 à 8 Go de RAM, de 128 à 256 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 4.220 mAh avec charge rapide 30 watts. L’Axon 20 5G a été annoncé aussi pour la Chine dès le 10 décembre, à un prix tournant entre 275 € et 350 € en fonction de la configuration.