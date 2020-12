Microsoft : une publicité de Noël qui a du chien

La fin d’année est l’occasion pour les grandes marques de sortir du train-train habituel en proposant des publicités un peu plus imaginatives que durant le reste de l’année. Microsoft ne manque pas le rendez-vous !

Pour Microsoft comme pour le reste du monde, l’année 2020 a été marquée par la pandémie. Mais l’éditeur de Windows a su tirer son épingle du jeu : le télétravail rendu nécessaire par les mesures de confinement a permis à ses solutions logicielles (sans oublier la gamme Surface) de s’imposer chez des millions d’utilisateurs.

Des chiens dans Halo et Teams

Microsoft a également poursuivi la conquête du nuage avec Azure, un des principaux cloud pour les entreprises, sans oublier, évidemment, le lancement des Xbox Series S/X. C’est donc une année plutôt positive dans l’ensemble, malgré les difficultés dues à la pandémie. C’est pourquoi l’entreprise a toutes les raisons de fêter ses succès et quoi de mieux que de célébrer avec des chiens dans une publicité de Noël !

De manière très habile, Microsoft met en scène d’adorables chiens qui rêvent d’aventures dans les différents univers de l’éditeur. Nos héros s’embêtent à la maison, où tous les membres de la famille sont occupés à faire autre chose qu’à préparer une promenade. Pour sortir de leur confinement forcé, les chiens se mettent alors à rêver…

On les voit au manche d’avions de Flight Simulator, sous la forme de personnages de Minecraft, ou encore dans Halo, plaçant au passage Master Chief dans une position délicate. La publicité « Un rêve de chien » n’oublie pas non plus Teams, la messagerie instantanée pour les entreprises, qui permet de faire des vidéoconférences en équipe.