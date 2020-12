En 2022, un MacBook Air plus autonome et moins cher ?

Avec sa puce M1, Apple a fait faire aux Mac portables un grand pas en avant pour leur autonomie. Les nouveaux MacBook Air et Pro peuvent être utilisés pendant une bonne journée de travail, voire deux.

La puce M1 n’est que le début pour Apple : il est en effet à peu près certain que le constructeur prépare de nouvelles générations qui vont en rajouter dans les performances et aussi l’autonomie. Mais il n’y a pas qu’en améliorant le moteur qu’Apple peut gagner encore en autonomie. En utilisant une nouvelle technologie d’écran, le mini-LED, les MacBook pourraient en proposer encore plus.

Le mini-LED à la rescousse de la batterie !

Ming-Chi Kuo, un analyste dont les prédictions finissent généralement par se révéler vraies, a annoncé qu’Apple avait dans ses cartons un nouveau MacBook Air qui combinerait la puce M1 et un écran mini-LED. Cette technologie est très économe en énergie, ce qui soulagerait la batterie de l’ordinateur. En plus, elle permet aussi une plus grande luminosité et des contrastes améliorés.

Apple serait même en mesure de vendre ce futur MacBook Air à un prix moins élevé que le modèle actuel (la version de base est vendue 1.129 €) ! L’ordinateur best seller du constructeur risque de s’installer durablement au sommet des ventes si Apple fait un effort supplémentaire sur les tarifs.

Mais Apple ne veut pas réserver le mini-LED uniquement au MacBook Air. En fait, Ming-Chi Kuo prévoit aussi de nouveaux MacBook Pro de 14 et de 16 pouces au second semestre de l’année prochaine, équipés de cette technologie d’écran. Le constructeur en profiterait pour revoir le design, qui n’a pas évolué avec les derniers portables M1. Beaucoup d’utilisateurs professionnels espèrent aussi que les futurs ordinateurs portables pourront monter à 32 Go de RAM et possèderont au moins quatre ports Thunderbolt/USB-C.

Enfin, l’analyste de TF Securities indique qu’Apple pourrait lancer de nouveaux adaptateurs secteur sans en dire plus.