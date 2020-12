Apple annonce un casque audio à 629€, l’AirPods Max

Apple avait bel et bien une dernière surprise afin que l’année ne s’achève. Voici l’AirPods Max, le casque audio haut de gamme attendu au tournant depuis de longs mois chez Apple. S’il a l’air particulièrement prometteur, son tarif est extrêmement salé. Comptez 629 euros pour vous le procurer à sa sortie, le 15 décembre.

On s’attendait à une surprise ce 8 décembre, mais pas un tel produit ! Après des mois et mois de rumeurs, Apple vient en effet d’annoncer son AirPods Max, un casque ultra haut de gamme au look soigné et bourré de technologie, mais aussi vendu très cher : 629€.

Pour son premier casque lancé en nom propre – et pas sous l’égide de Beats – Apple a vu les choses en grand. Concrètement, on retrouve un casque audio sans fil au design circum-auriculaire avec une « qualité sonore exceptionnelle », dixit la marque. Évidemment, on attendra de tester cela pour se faire un avis, mais Apple nous a déjà prouvé avec son HomePod qu’elle sait y faire avec l’audio, rendant de ce fait l’AirPods Max très prometteur. Le casque s’articule autour d’un arceau principal en acier inoxydable recouvert d’un bandeau en tissu mesh pour un confort optimal. Quant aux coussinets, ils sont attachés avec un « mécanisme révolutionnaire » et fabriqués dans une mousse à mémoire de forme isolante.

Mais c’est surtout au niveau des fonctions qu’Apple devrait faire la différence. En plus de l’isolation passive que permet un tel produit, le casque se dote bien évidemment de la réduction de bruit active des AirPods Pro, ainsi que de l’audio spatial dont les écouteurs haut de gamme disposent aussi. Le tout est rythmé par la puce H1, qui permettra l’appairage facilité avec les appareils Apple, mais aussi la détection automatique du port du casque. En bref, des AirPods au format casque, avec un petit goût d’Apple Watch avec sa couronne digitale pour contrôler sa musique, le volume et activer Siri (pas de contrôle tactile). Apple annonce 20 heures d’autonomie et on retrouve un port lightning pour la recharge.

L’AirPods Max sera disponible à partir du 15 décembre 2020 en cinq coloris : argent, gris sidéral, argent, bleu ciel, rose et vert. Il est disponible dès aujourd’hui à la précommande au prix de 629€ dans nos contrées. Apple fait donc largement gonfler son tarif par rapport à ses principaux concurrents sur ce secteur, Bose et Sony principalement.