La police britannique rapporte aujourd’hui de nombreux cas de « rollover », des braquages sur l’autoroute, dont l’une des cibles principales est la PS5.

La PlayStation 5 est littéralement victime de son succès. Selon une nouvelle enquête du journal britannique The Times (relayée par Eurogamer), un ou plusieurs gangs de braqueurs séviraient depuis plusieurs mois sur les autoroutes du Royaume-Uni. Ils auraient déjà volé des produits de luxe, des produits cosmétiques et techs – en particulier, des PS5. Ils utiliseraient une technique de braquage appelée « rollover. » Cette dernière consiste à accaparer un camion de livraison en pleine course, à 80 kilomètres par heure sur l’autoroute, à l’aide de trois voitures : la première se cale devant lui pour l’empêcher d’accélérer, la deuxième se place sur le côté pour éviter qu’il tente de manœuvrer et la dernière le colle à l’arrière. De ce troisième véhicule, un braqueur sort sur le capot pour briser les cadenas des portes arrière pour ainsi pénétrer à l’intérieur du camion et en voler la cargaison. Une version de cette technique, effectuée en Roumanie, avait été filmée en 2012 :

Jusqu’au mois de septembre dernier, les autorités britanniques auraient recensé 27 braquages de ce type au Royaume-Uni. Et depuis ces dernières semaines, entre les fêtes de fin d’année et les sorties des nouvelles consoles de jeu vidéo, les « rollovers » se seraient multipliés. D’après un criminel vétéran interrogé par la police britannique, le ou les gangs responsables de ces vols doivent s’appuyer sur une source interne, capable de leur indiquer quel camion ciblé, quand et où. The Times note que si cette technique gagne en popularité récemment, c’est parce que malgré son côté spectaculaire, elle permet de faire face à la plus faible résistance possible. En effet, dans ces circonstances, le livreur est (justement) livré à lui-même, sans garde ou mesures de sécurité sur lesquelles s’appuyer pour empêcher le braquage de son véhicule. Le mardi 24 novembre, un entrepôt FedEx avait été braqué en France, près de Lyon. Le braquage à main armée, mené par cinq à six personnes, aurait abouti au vol de plusieurs palettes de PlayStation 5 et des jeux vidéo, selon Ouest-France.