Apple : les AirPods Max sont en préparation depuis… quatre ans

Un ancien ingénieur d’Apple a révélé sur Twitter que le développement des nouveaux AirPods Max avait été lancé en 2016. On apprend également qu’Apple n’aurait pas intégré de puce U1 dans son nouveau casque, tandis qu’elle est bien présente sur tous les derniers produits du constructeur.

Lorsque Apple rachetait Beats pour la modique somme de 3 milliards de dollars en 2014, on imaginait bien que la marque avait pour ambition de lancer ses propres casques. Pourtant, il aura fallu attendre près de six ans et plusieurs années d’intenses rumeurs pour que la firme de Cupertino daigne enfin annoncer les AirPods Max. Ce casque, qui sera disponible à partir du 15 décembre prochain au tarif assez plutôt conséquent de 629 euros serait néanmoins en développement depuis de longues années chez la Pomme. Un ancien ingénieur d’Apple, Dinesh Dave, aujourd’hui product designer chez Facebook, a en effet vendu la mèche lors de l’officialisation du casque. Dans un tweet depuis supprimé, il a annoncé que le dernier produit sur lequel il a apporté sa contribution venait de sortir, accompagné d’une image des AirPods Max. Dans l’échange qui s’en est suivi, l’ex-ingénieur d’Apple a finalement confirmé que le développement de ce produit a démarré… en 2016.

Original AirPods were released December 2016. Pretty obvious Apple quickly saw the insane demand and said “what else could we do here?” — Ryan Jones (@rjonesy) December 9, 2020

L’échange sur Twitter, repéré par iMore, a hélas été supprimé depuis. Cela voudrait néanmoins dire qu’Apple songe à son casque depuis le lancement des premiers AirPods, survenu, lui aussi, en 2016. Cela laisse donc songeur sur les véritables capacités de ce fameux casque, qui ne semble pas disposer d’atouts spécialement exceptionnels – tout du moins sur le papier – par rapport aux casques haut de gamme de Bose ou de Sony, tout de même vendus pratiquement deux fois moins cher. On note par ailleurs que les AirPods Max ne semblent même pas intégrer la fameuse puce Apple U1, un chipset introduit l’année dernière avec l’iPhone 11 et qui permet un positionnement précis du produit avec la radio à bande ultra large (UWB), et la bascule facilitée pour la lecture de contenu entre appareils (comme c’est le cas entre l’iPhone et le HomePod Mini, par exemple.) Reste encore à tester le produit pour en avoir le cœur net et découvrir les surprises que pourrait y avoir caché Apple pour justifier un tel tarif par rapport à ses concurrents.