TENET disponible dès le 15 décembre en achat digital, puis le 24 décembre en Blu-Ray et DVD

Cinéma Par Gregori Pujol le 09 décembre 2020 à 16h03

Dernier film tant attendu de Christopher Nolan, TENET n’aura pas eu le succès escompté à cause de la pandémie de Covid-19 mais pas que. Le film sort avant Noël en Blu-Ray et DVD pour le plus grand bonheur des fans et de ceux qui n’ont pas pu le découvrir au cinéma.