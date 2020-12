YouTube prend désormais en charge le HDR dans ses live streams

À condition d’avoir un équipement compatible, et une connexion suffisante, YouTube offre désormais à ses créateurs de contenu la possibilité de faire des lives en HDR.

Le HDR arrive enfin sur les streams live de YouTube ! Compatible avec les vidéos postées sur la plateforme depuis 2016, la technologie HDR (pour High Dynamic Range en anglais) arrive cette fois sur les diffusions en direct. À condition d’avoir l’équipement adéquat, les créateurs de contenu pourront ainsi streamer des vidéos bénéficiant de contrastes améliorés et d’une meilleure gestion de la luminosité. À noter que pour qu’un créateur de contenu puisse diffuser en HDR, il faudra au préalable qu’il dispose d’un encodeur compatible comme Mirillis Action!, ainsi que d’une carte graphique compatible, comme une NVIDIA GeForce GTX série 10, une Intel de 10e génération, ou encore une NVIDIA GeForce GTX série 10 ou ultérieure. L’entreprise a d’ores et déjà publié un long billet de blog expliquant précisément la marche à suivre pour se lancer.

Concernant les spectateurs, le HDR sera accessible en live via un appareil compatible, à l’image d’une application YouTube sur téléviseur HDR, d’un smartphone HDR, ou du Chromecast Ultra de Google. Pour le moment, seuls le HDR10 et le HGL seront supportés, mais YouTube a d’ores et déjà annoncé une prise en charge de nouveaux standards dans un futur proche.

YouTube vs. Twitch

Si l’arrivée du HDR sur les lives YouTube est depuis longtemps réclamée par les utilisateurs de la plateforme, aussi bien du côté des créateurs que des viewers, la prise en charge de cette technologie n’est pourtant pas encore la norme. Comme l’a rappelé la filiale de Google dans son communiqué, YouTube s’impose ainsi comme la première plateforme de streaming dominante du marché à opérer une telle prise en charge, Twitch répondant pour le moment aux abonnés absents. De quoi permettre (peut-être) à YouTube de prendre un peu d’avance, et de rattraper son principal concurrent en termes de qualité de service.