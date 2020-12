L’ancien « golden boy » de OnePlus aurait l’intention de lancer une nouvelle marque dans le domaine de l’audio. Il profite déjà de soutiens de poids.

Le fils prodigue de OnePlus s’embarque dans une nouvelle aventure. Carl Pei se préparerait à s’aventurer sur le marché de l’audio, selon TechCrunch. Pour rappel, il était l’un des deux fondateurs de la marque de smartphones chinois, OnePlus, de BBK Electronics, aux côtés de Pete Lau, actuel PDG de la marque. Il a quitté la firme de Shenzhen en octobre dernier, après être passé par Nokia, Meizu ou encore Oppo. D’après les premières informations du média américain, le jeune trentenaire suédois d’origine chinoise aurait déjà récolté sept millions de dollars auprès d’un casting 5 étoiles d’investisseurs internationaux : l’inventeur de l’iPod, Tony Fadell, le célèbre YouTubeur Casey Neistat, le cofondateur de Twitch, Kevin Lin, Steve Huffman actuellement chez Reddit, ainsi que Liam Casey (société de design PCH), Paddy Cosgrave (Web Summit), Josh Buckley (Product Hunt) et plusieurs cadres de l’app Truecaller.

Autrement dit, il semblerait que Carl Pei aurait généré beaucoup d’intérêt auprès de grands noms des réseaux sociaux mais aussi de l’audio, que ce soit d’un point de vue électronique ou logiciel. Carl Pei souhaite rester secret mais promet d’en dire plus au début de l’année 2021. Des sources proches de TechCrunch affirment cependant que son projet se concrétisera, dans un premier temps du moins, sous la forme d’un produit « hardware » – probablement, un casque ou un appareil pensé spécifiquement pour l’audio. Carl Pei penserait même à installer le siège de sa nouvelle marque à Londres. L’intéressé s’est simplement contenté de déclarer être « profondément reconnaissant et ravi à l’idée de pouvoir compter sur des amis [investisseurs] d’un tel calibre, soutenant ce qui se profile à l’avenir. Nous comptons imposer notre vision de manière très agressive et j’ai hâte de voir comment le marché va réagir. »