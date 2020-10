OnePlus : le cofondateur Carl Pei aurait quitté l’entreprise

Seulement quelques jours avant le lancement officiel du nouveau OnePlus 8T, plusieurs sources concordantes ont dévoilé que Carl Pei, cofondateur historique et figure de la marque OnePlus, aurait quitté l’entreprise.

Les technophiles connaissaient son visage, car c’est lui qui animait chacune des conférences tenues par le fabricant chinois depuis sa création en 2013. Avec Pete Lau, autre cofondateur et actuel PDG de la marque, Carl Pei avait ainsi grandement participé au succès de OnePlus, popularisé sur le marché international grâce à ses impressionnants « flagship killers » à 250€ à l’image du OnePlus One. Sept ans après la création de l’entreprise, il semblerait pourtant que Carl Pei ait décidé de quitter le navire, à seulement quelques jours du lancement officiel du OnePlus 8T. Selon plusieurs sources concordantes, et notamment les informations du site The Next Web, plusieurs rapports internes confirment en effet un vaste plan de restructuration de l’entreprise.

Si l’information n’est pas (encore) officielle, les rumeurs confirment déjà le remplacement du cofondateur par Emily Dai, déjà responsable de la branche OnePlus en Inde, qui prendrait ainsi la tête de la ligne OnePlus Nord. De son côté, Carl Pei aurait décidé de quitter l’entreprise pour monter un nouveau projet de marque, rapporte le site de TechCrunch. Après avoir fait ses armes chez Nokia, Meizu et Oppo, le businessman semble désormais rodé aux nouvelles marques à succès, et il n’est pas exclu que le marché de la tech entende très vite à nouveau parler de lui. En attendant d’en savoir plus sur le départ de Carl Pei, les yeux sont pour le moment rivés vers la conférence d’officialisation du OnePlus 8T, nouveau fleuron haut de gamme de la marque, qui aura lieu demain. La disponibilité du téléphone est, quant à elle, attendue pour le 21 octobre prochain, si l’on se fie aux habitudes de OnePlus les années précédentes.