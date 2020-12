Wonder Woman 1984 fait exploser le nombre d’abonnements HBO Max

Avec une sortie prévue en simultanée au cinéma et sur HBO Max, « Wonder Woman 1984 » a permis à la plateforme de streaming de terminer l’année en beauté.

Les premières critiques sur Wonder Woman 1984 viennent de tomber et elles nous promettent déjà un film de très haut niveau pour cette fin d’année. Contrairement au premier épisode de la saga, le long-métrage de Patty Jenkins, attendu pour le 16 décembre prochain en France, ne se contentera pas d’une sortie classique au cinéma puisqu’il sera également accessible en simultané aux abonnés du service de streaming HBO Max. Cette situation inédite semble avoir convaincu bon nombre d’internautes de s’abonner à la plateforme, rapporte le site Engadget. En effet, le PDG de l’opérateur et fournisseur internet américain AT&T (et propriétaire de WarnerMedia, dont HBO et HBO Max sont des filiales), John Stankey, a dévoilé il y a peu que HBO Max avait connu une croissance fulgurante, passant de 8,6 millions à plus de 12,6 millions de nouveaux abonnements en seulement quelques mois (depuis la fin du mois de septembre). Ce chiffre reste relativement vague, puisqu’il ne comprend que les clients AT&T et n’offre aucune comparaison face aux autres concurrents présents sur le marché comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Il permet toutefois de constater l’énorme progression de nouveaux abonnés au sein du service, à seulement quelques jours de l’arrivée de Wonder Woman 1984.

Cette nouvelle stratégie de la Warner avec HBO Max offre au prochain long-métrage de DC une visibilité autrement plus importante que s’il était simplement sorti en salle – surtout vu la situation pandémique actuelle – tout en permettant à la plateforme de connaître un bond significatif de nouveaux abonnés. Si le réalisateur Christophe Nolan a ouvertement critiqué cette sortie simultanée, taxant même HBO Max de “pire service de streaming”, la décision de Warner n’est pourtant pas un cas isolé. 17 films du studio hollywoodien devraient ainsi connaître le même traitement, tandis que Disney fait désormais le choix de purement et simplement supprimer les sorties en salles de certains films pour se concentrer sur son service de streaming Disney+, à l’image de Mulan, et de Souls, prévu pour le 25 décembre. En France, l’arrivée de la plateforme de streaming de la Warner serait attendue pour l’année prochaine.