Cyberpunk 2077 met en garde les joueurs souffrant d’épilepsie

Si vous êtes épileptiques, réfléchissez-y à deux fois avant de lancer Cyberpunk 2077. En effet, le jeu qui mise beaucoup sur l’esthétique saturée et oppressante de la ville de Night City serait un environnement particulièrement propice au déclenchement de crises. Une expérience vécue malgré elle par la journaliste Liana Ruppert de chez Game Informer, après avoir été en contact visuel avec “les clignotements rapides de lumières, notamment les rouges et blanches”. Après avoir décrit les nombreux bars et boîtes de nuit du jeu, ainsi que les interactions avec le personnage de John Silverhand comme des “zones de danger”, la jeune femme explique finalement avoir subi “une crise majeure”, ainsi que plusieurs autres débuts de crise latente.

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2

