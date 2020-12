YouTube Gaming : l’année 2020 a battu tous les records

Le jeu vidéo a dépassé les 100 milliards d’heures de contenus visionnés en 2020 sur YouTube, et le nombre de YouTubeurs gaming n’a cessé de grimper.

Si, d’un point de vue sanitaire et économique, l’année 2020 a été un désastre, pour le jeu vidéo et le streaming en général, elle a été une aubaine. Le dernier bilan de YouTube Gaming, la branche vidéoludique de la célèbre plateforme de streaming gratuit de Google, en est la preuve. « En vérité, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour devenir un vidéaste gaming sur YouTube » clame un récent communiqué, relayé par 9To5Google. Des plus de 40 millions de chaînes vidéoludiques actives sur YouTube (contre 35 millions recensés l’an dernier), 80 000 d’entre elles ont dépassé la barrière des 100 000 abonnés en 2020. Et plus d’un millier de vidéastes ont atteint les 5 millions d’abonnés, contre 10 millions pour 350 créateurs de contenu « gaming. »

En totalité, les spectateurs passant par YouTube pour obtenir leur dose de « let’s play » ont accumulé 100 milliards d’heures de contenus de nature vidéoludique lus sur YouTube, dans les douze derniers mois. « Ce serait comme de réaliser un aller-retour sur Neptune, 475 000 fois » estime le communiqué de YouTube. En particulier, les livestreams comptent à eux seuls 10 milliards d’heures. Parmi les jeux qui ont le plus contribué à de tels chiffres, on retrouve l’indétrônable Minecraft en tête du classement, avec 201 milliards de vues au total. Il siège aussi au sommet du Top 5 des jeux les plus observés lors de sessions de streaming en direct, juste devant : les « battle royale » Garena Free Fire et Fortnite, GTA V et PlayerUnknown’s Battle Grounds sur mobile. Enfin, qu’en est-il des créateurs ? Selon les chiffres de YouTube Gaming, le top 3 des YouTubeurs détenteurs du plus grand nombre de vues en matière de contenu vidéoludique se répartit entre l’Américain FGTeeV (17,6 millions d’abonnés), le Néerlandais Jelly (20,2 millions d’abonnés) et l’Américain Flamingo (7,8 millions d’abonnés).