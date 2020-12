Les Funko Pop! Pokémon ont débarqué en France, exclusivement à la Fnac

Si vous cherchiez à offrir ou vous offrir une figurine Funko Pop! Pikachu ou Bulbizarre, il faudra se diriger vers la Fnac. C’est, en France, le revendeur exclusif de cette collaboration entre Funko Pop! et The Pokémon Company International.

Après de longues années et de très nombreuses licences, Funko a réussi à nouer pour la première fois un partenariat avec The Pokémon Company International pour proposer des figurines Pop! à l’effigie des Pokémon. À la rentrée sont arrivées deux nouvelles figurines, la première à l’effigie de Pikachu, la seconde à celle de Bulbizarre. Ces deux-là étant elles-mêmes disponibles en deux versions 10 ou 25 centimètres. Si vous comptiez les offrir à Noël ou bien vous les offrir, elles sont disponibles exclusivement à la Fnac pour les fêtes.

Les figurines arborent leur matériau vinyle bien connu et toujours d’aussi bonne qualité. Elles possèdent également leur look habituel, mais avec forcément un supplément de mignonnerie pokémonesque. Pikachu est debout tout sourire et les oreilles dressées. Bulbizarre reste à quatre pattes, mais conserve sa bonne humeur. Les modèles 10 cm reprennent le format habituel des autres figurines, vous pourrez donc les ajouter à votre collection sans déséquilibrer l’ensemble. Si vous cherchez des modèles plus imposants, vous pourrez également opter pour les versions de 25 cm.

Pour le moment, ce sont les deux seuls modèles lancésen France et ils sont disponibles exclusivement à la Fnac jusqu’au début d’année prochaine. Comptez 19 euros pour les versions 10 cm et 39 euros pour les 25 cm. Pikachu sera ensuite proposé chez d’autres revendeurs, en revanche Bulbizarre restera une exclusivité Fnac. Si vous attendez d’autres Pokémon, de nouveaux modèles sont également prévus pour 2021. Le partenariat entre Funko et The Pokémon Company International ne fait donc que commencer.

Cet article est sponsorisé par Funko. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.