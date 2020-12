Razer Chroma RGB, à l’heure de Noël avec des guirlandes

Avec les fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas, Razer continue de développer les solutions autour de sa technologie Chroma RGB comme le support de panneaux lumineux mais aussi de guirlandes.

A notre grande surprise, l’univers des gamers est pleine de ressources et s’il y a bien un domaine qui se distingue des autres dans le monde de gamers, c’est l’univers des LEDs. En effet, dès qu’on pense à un appareil gaming, on ne peut s’empêcher de penser à ces unités centrales, ces claviers ou encore ces souris avec des LEDs dans tous les sens. Avec ces LEDs, plusieurs effets sont souvent disponibles allant du changement simple de couleurs à des effets de respirations ou autres.

Si Razer propose bien évidemment ces LEDs dans ses propres produits, la firme américaine est allé plus avec sa technologie Chroma RGB qui permet non seulement de synchroniser ses produits avec les mêmes codes couleurs et les mêmes effets mais mieux encore, c’est tout un écosystème que Razer a voulu mettre en avant. En effet, la technologie Chroma RGB est compatible avec des marques partenaires comme Hue, Twinkly ou encore nanoleaf via la technologie Chroma Connect. Ainsi, si certaines marques se limitent à la personnalisation du bureau, Razer permet de personnaliser toute la pièce où le joueur se trouve.

Avec la technologie Chroma RGB et l’application Chroma Studio, le joueur pourra tout contrôler depuis son ordinateur pour permettre par exemple adapter les lumières disponibles à son jeu et donc proposer une meilleure immersion. On sait bien évidemment que ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde toutes ces LEDs mais chacun son délire !

Du coup, Razer profite de cette période de fêtes de fin d’année pour rappeler que la marque de gaming supporte également des produits comme les guirlandes de Twinkly ou encore les panneaux lumineux de nanoleaf. Aussi, avec ces installations, cela permettra au joueur de personnaliser toute sa pièce de jeu. N’hésitez pas à visiter le site officiel pour vous faire une idée des produits disponibles que votre pièce pourrait avoir besoin ! Après, tout dépendra de votre créativité pour personnaliser au mieux les panneaux.

Nanoleaf NL42-6002HX-15PK Panneaux Lumineux Intelligents, Multicolore (RGBW), Pack de 15 293.47 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Et du côté de Twinkly, même un sapin de Noël peut réagir en fonction de votre installation PC et de vos frags. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Twinkly, il s’agit tout simplement de guirlandes connectées que vous pourrez interfacer avec la technologie Chroma RGB de Razer. N’hésitez pas à visiter le site officiel pour vous faire une idée des produits disponiblesque votre pièce pourrait avoir besoin mais voici une vidéo qui pourra peut-être vous inspirer.

Twinkly – Sapin de Noël Intelligente pré-illuminé. Contrôle complètement Le Ton Arbre Via APP iOS et Android 391.72 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’interface avec Razer Chroma RGB se passe via un plug-in disponible sur le site des constructeurs partenaires (chez Twinkly ICI et nanoleaf ICI par exemple ). Ce plug-in permettra ainsi à l’utilisateur d’interfacer les guirlandes avec l’application Razer Synapse.

Dans tous les cas, si vous cherchiez un moyen original pour égayer votre setup gaming, ces guirlandes ou panneaux lumineux sont un excellent moyen pour avoir quelque chose d’original.