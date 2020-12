L’Apple App Store a, lui aussi, battu des records en 2020

Les propriétaires d’iPhones et de smartphones sous Android ont effectué des dépenses records pour des applications en 2020.

Le jeu-vidéo, le streaming et les applications mobile ont tous profité des confinements successifs, mis en place pour des raisons sanitaire au cours de l’année 2020. Le cabinet d’analyse spécialisé dans les données économiques relatives aux applications mobile, App Annie, fait aujourd’hui le bilan (relayé par Apple Insider) des recettes réalisés par l’App Store d’Apple sur iOS et le Play Store de Google sur Android de ces douze derniers mois. D’après ses chiffres, les propriétaires d’iPhones et de smartphones sous Android du monde entier auraient dépensés 112 milliards de dollars pour des applications en 2020. Cela constituerait un nouveau record annuel, avec une croissance de 25% par rapport à l’an dernier.

De ces recettes astronomiques, la firme de Cupertino s’en serait sorti avec la part du lion : 65% des dépenses effectuées pour une application mobile se sont faites sur l’App Store et sur iOS (dont la commission était encore de 30% jusqu’à il y a peu). Le Google Play Store a dû donc se contenter du reste mais App Annie note qu’il serait sur une pente ascendante en la matière – plus précisément, une croissance de 30%. D’autant que les pays les plus consommateurs en matière d’applications payantes ne sont pas les mêmes pour les smartphones sous iOS ou sur Android. Pour les premiers, les plus dépensiers seraient les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni tandis que pour les seconds, ils seraient la Corée du Sud, l’Allemagne et, là encore, le pays de l’Oncle Sam.

Par ailleurs, la majorité des recettes ont été réalisées sur les jeux-vidéo. 71% des achats mobile effectués en 2020, à la fois sur l’App Store et le Play Store, concernaient des applis vidéoludiques. En dehors de ce domaine, l’App Store a réalisé le plus de profit sur les applications photo-vidéo tandis que le Google Play Store a fait son beurre sur les applications de divertissement.

Développeurs, attention à la pause annuelle de l’App Store !

En parlant de l’App Store, il est à rappeler que, comme chaque année, il restera indisponible pour les développeurs à la fin du mois. En effet, du 23 au 27 décembre, aucune demande d’intégration de l’App Store, pour de nouvelles applications, ne sera prise en compte. Seules les applis déjà soumises à validation et au lancement préalablement autorisé par Apple pourront se manifester durant cette période de 5 jours. Cette pause traditionnelle est prise en réaction à la fréquentation accrue de l’App Store générée par les fêtes de Noël et les configurations de nouveaux iPhones offerts sous le sapin.