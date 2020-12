Sony rachète Crunchyroll pour 1,2 milliard de dollars

Après l’apparition de rumeurs grandissantes depuis août dernier, le rachat de la plateforme de streaming d’animés, Crunchyroll, par Sony est désormais officiel.

1,2 milliard de dollars, c’est la somme que AT&T vient de recevoir de la part de Sony pour la revente de son service de streaming d’animés, Crunchyroll. La plateforme – anciennement sous la houlette d’OtterMedia (filiale de WarnerMedia, elle-même propriété de WarnerMedia) depuis 2018 – rejoint ainsi le groupe Funimation (connu en France pour sa filiale, Wakanim, concurrente de Crunchyroll), propriété du géant japonais Sony, après plusieurs mois de rumeurs survenues pour la première fois cet été. Suite à l’officialisation de la transaction, la directrice générale de Crunchyroll, Joanne Waage, a ainsi dévoilé dans un communiqué : “Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous lancer dans ce nouveau voyage. Crunchyroll a construit une marque de classe mondiale avec une base de fans passionnés. Combiner la force de la marque Crunchyroll et l’expertise de notre équipe mondiale avec Funimation est une perspective passionnante”.

Avec plus de 3 millions d’abonnés mensuels, 90 millions d’utilisateurs et près de 50 millions de fans sur les réseaux sociaux, Crunchyroll promet déjà de devenir un atout de taille dans le développement de la plateforme Funimation, qui pourrait même reprendre son nom, rapporte le site The Verge. Il faut dire qu’en plus d’être un acteur de taille sur le marché de la diffusion d’animés aux Etats-Unis, le service jusqu’alors détenu par AT&T produisait également ses propres animés depuis quelques années, à l’image de Tower of Gods ou encore God of High School. En fusionnant le groupe Funimation/Wakanim et Crunchyroll, Sony pourrait ainsi s’imposer comme un acteur de taille sur le secteur de la japanimation, face au géant Netflix qui produit lui aussi ses propres contenus originaux, à l’image de l’excellent BNA. La multinationale japonaise s’est d’ailleurs félicité de ce rapprochement via un communiqué publié par Funimation, dans lequel le PDG de la filiale, Colin Decker, explique : “Combiner ces deux grandes entreprises sera une victoire pour les fans et nous permettra de rivaliser à une échelle véritablement mondiale.” A noter que Crunchyroll embarque avec elle ses propres filiales, notamment l’éditeur français de mangas Kazé et son propre service de streaming, Anime Digital Network.