Des cadeaux de Noël moins chers et plus verts, c’est possible avec Back Market

On a tous envie de faire plaisir et de se faire plaisir à Noël. Avec Back Market, c’est possible en évitant de surconsommer et à moindre coût.

Fêtez Noël avec Back Market. La place de marché leader des produits reconditionnés en France, propose toute une série d’offres pour les fêtes de fin d’année. C’est l’occasion de faire de bonnes affaires tout en limitant son empreinte carbone et éviter la surconsommation.

S’il s’agit de produits reconditionnés, Back Market met un point d’honneur à garantir la qualité de ses produits pour qu’ils soient au niveau d’un produit neuf… tout en étant entre 30 et 70 % moins cher par rapport à un produit neuf. Bref, vous avez la qualité du neuf, sans en payer le prix.

Tous les produits sont vérifiés par les professionnels certifiés partenaires de Back Market et au cas où quelque chose serait passé malheureusement inaperçu, les produits sont couverts par une garantie d’un an minimum. Par ailleurs, l’acheteur dispose d’un délai de rétractation de 30 jours, et ce sans justification.

Pour rendre les choses encore plus simples, Back Market accepte les paiements par carte bancaire, mais aussi via PayPal. En cas de gros achat, vous avez également la possibilité de profiter d’un paiement étalé.

Rappelons aussi qu’acheter des produits reconditionnés, c’est faire un geste important pour la planète. Vous limitez les déchets tout évitant de générer du CO² lié à la fabrication du produit. C’est toute la beauté des produits reconditionnés.

Quelles sont les offres de Noël disponibles sur Back Market ?

Back Market propose des centaines de produits reconditionnés par ses partenaires, vous trouverez sans doute votre bonheur facilement. Voici quelques produits intéressants disponibles, notamment sur les terminaux d’Apple qui, on le sait, ne profitent pas souvent de promotions. Et, quand il y en a, elles ne sont pas toujours importantes.

iPhone X 64 Go à 397 euros

Le premier iPhone disposant d’un écran OLED borderless est à moins 400 euros sur Back Market, et pourtant il en a encore sous le coude. Commercialisé initialement à plus de 1000 euros, c’est clairement une bonne affaire pour ce smartphone compatible avec le dernier logiciel de la firme et des performances encore tout à fait à la hauteur, tant pour les jeux que pour la photo.

MacBook Air 13 pouces Core i5 à 529 euros

Le Mac le plus vendu au monde est à 529 euros. Il s’agit de la version avec un processeur Intel Core i5, un SSD de 128 Go et 4 Go de RAM. Il embarque un écran 13 pouces affichant du 1440 x 900, toujours dans ce format ultra-compact et ultra léger. Si vous avez des inquiétudes sur la batterie, celle-ci est garantie avec un minimum de 85 % de la charge maximale par rapport au neuf. Avec une autonomie de 10 h annoncée par Apple à l’époque, cela lui donne encore 8 h 30 de fonctionnement loin d’une prise. De quoi tenir une journée de (télé)travail.

Airpods 2 à 130 euros

Faut-il encore présenter les Airpods ? Les écouteurs True Wireless d’Apple ont connu un succès fou et c’est l’une des meilleures paires d’écouteurs que vous puissiez vous offrir pour accompagner votre iPhone. Il s’agit ici de la version 2, avec ce facteur de forme « bouton » plus confortable que les intraauriculaires. Vous les trouverez à 130 euros sur Back Market.

iPad 10,2 7e genération (2019) 128 Go à 449 euros

Les iPad d’Apple restent indéniablement les meilleures tablettes du marché. Cette version 2019, la dernière en date, « comme neuve » à 449 euros ne fait pas exception. Entre son écran Retina de 10,2 pouces, ses performances impressionnantes grâce au processeur A10 et sa compatibilité avec l’Apple Pencil, l’iPad 7 est clairement la tablette à tout faire. Que vous vous en serviez pour travailler, dessiner ou consommer du contenu, elle saura se montrer à la hauteur.

iPhone 11 64 Go à 614 euros

S’il a depuis été remplacé par l’iPhone 12 à l’automne, on sait que d’une génération à l’autre, les iPhone vieillissent peu. L’iPhone 11 reste donc un téléphone hautement recommandable et possédant tout ce qui fait le sel des terminaux de Cupertino : écran LCD d’excellente facture, performances et photo bien sûr, mais aussi les à côté comme FaceID, iOS, l’étanchéité ou encore la recharge sans fil.

iPhone XR à 420 euros

Le meilleur rapport qualité-prix d’Apple de ces dernières années est encore là. Pour 420 euros seulement, vous profiterez d’un iPhone très compétitif, c’est une bonne option si vous êtes prêt à perdre légèrement en performances par rapport à l’iPhone 11 ci-dessus pour économiser près de 200 euros. Quand on vous disait que c’était un bon rapport qualité-prix.

Samsung Galaxy S9 à 283 euros

Successeur du Galaxy S8, le S9 a raffiné la formule de son prédécesseur tout en gardant ses nombreux atouts. On pense au design épuré grâce à des bordures incurvées, à l’écran AMOLED tout simplement impressionnant ou encore ce capteur photo à ouverture variable en fonction de la luminosité. À 283 euros c’est vraiment une bonne affaire.

La boutique de Noël et les autres ventes Flash

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans la liste ci-dessus, vous pouvez parcourir directement la boutique de Noël de Back Market, ou bien retrouvez toutes les ventes flash du site.

Cet article est sponsorisé par Back Market. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.