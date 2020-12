Malgré les reports, pandémie de COVID-19 oblige, Disney n’a pas chômé et dévoile aujourd’hui un cahier des charges très chargé pour Marvel Studios.

La « Journée des Investisseurs » tenue hier par la Walt Disney Company n’a pas seulement ravi ses actionnaires mais aussi ses légions de fans, en particulier de son écurie super-héroïque. Le studio aux grandes oreilles a profité de ce bilan financier annuel pour faire le plein d’annonces et de bandes-annonces relatives aux prochains films et séries Marvel, qui finiront sur grand écran et/ou sur sa plateforme Disney+ dans les années à venir. Pour commencer, la série très attendue WandaVision, centrée autour de la vie psychédélique de The Vision et de la Sorcière Rouge, débutera le 15 janvier 2021 sur Disney+. La série, plusieurs fois repoussée, Le Faucon & le Soldat de l’Hiver, sera diffusée dès le mois de mars et consistera en « un film Marvel découpé en six épisodes » selon Kevin Feige, président des Marvel Studios. En mai, Disney+ laissera place à sa nouvelle série Loki, qui s’est dévoilé dans un premier trailer (ci-dessous). Ce spin-off s’appuie sur la réalité alternative, explorée dans Avengers : Endgame, où Loki (joué par Tom Hiddelston) parvient à voler le Tesseract et à se téléporter pour fuir les crochets du SHIELD. Par ailleurs, deux autres séries déjà confirmées – Hawkeye et Miss Marvel – devraient débuter au cours de l’an prochain.

“Glorious.” Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Kevin Feige en a profité pour révéler l’existence de trois nouvelles séries originales Disney+ avec une adaptation sérielle de l’arc des comics Secret Invasion (qui implique, notamment, les Skrulls, les futurs antagonistes de la nouvelle phase du MCU). Son protagoniste ne sera nul autre que Nick Fury, toujours campé par Samuel L. Jackson. Deux nouvelles séries ont aussi été officialisées : Ironheart, une sorte de « Iron-Woman » jouée par Dominique Thorne, et Armor Wars, centré autour du personnage de War Machine (alias James Rhodes), interprété par Don Cheadle. Le patron des Marvel Studios a aussi évoqué le développement d’une nouvelle série au format court intitulée I Am Groot ainsi qu’un Guardians of the Galaxy spécial Noël, pour la fin d’année 2022, réalisé par James Gunn.

Côté cinéma, le studio de la maison des idées s’est contenté de confirmer travailler, entre autres, sur un troisième opus de la licence Ant-Man, Ant-Man and the Wasp : Quantumania, ou encore un reboot des Quatre Fantastiques. Il a aussi annoncé la date de sortie en salle (aux États-Unis) de Black Panther II : le 8 juillet 2022. Le studio a prévenu que l’ancien interprète du roi T’Challa du Wakanda, le regretté Chadwick Boseman, ne retrouvera pas son rôle sous la forme d’un double-digital. Un nouvel acteur l’incarnera à sa place.

Les nouvelles séries Marvel à venir sur Disney+

Armor Wars

Le Faucon & le Soldat de l’Hiver (mars 2021)

Guardians of the Galaxy (spécial Noël 2022)

Hawkeye

I Am Groot

Ironheart

Loki (mai 2021)

Marvel : What If … ? (série animée)

Miss Marvel

Moon Knight

Secret Invasion

She-Hulk (avec Tatiana Maslany dans le rôle-titre et la présence de Mark Ruffalo et Tim Roth)

WandaVision (15 janvier 2021)

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Quels sont les films dont la sortie a été repoussée ?

Les nouveaux futurs films Marvel