Star Wars : Disney est en feu et annonce dix séries et deux films !

Disney vient tout juste d’annoncer une pléthore de nouveaux projets Star Wars. Le géant du divertissement prévoit de lancer pas moins de dix séries dans l’univers de la franchise, ainsi que deux films dont l’un porté par le réalisateur de Thor : Ragnarok. Avis aux fans : le retour du Anakin Skywalker de Hayden Christensen a été confirmé dans la série Obi-Wan Kenobi.

Entre la postlogie, les différents spin-offs et la série The Mandalorian, les fans de Star Wars ont été servis ces dernières années, mais c’est loin d’être terminé ! À l’occasion de son Investors Day, The Walt Disney Company vient en effet d’annoncer énormément de nouveaux projets à venir dans l’univers créé par George Lucas. On retrouvera donc pas moins de 10 nouvelles séries, mais aussi deux films, et Disney en profite pour annoncer le retour d’un certain Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker pour la future série consacrée à Obi-Wan Kenobi ! On fait le point sur toutes ces annonces croustillantes.

Over the next few years, roughly 10 @Marvel series, 10 @StarWars series, 15 Disney live action, @DisneyAnimation, and @Pixar series, plus 15 all-new Disney live action, Disney Animation, and Pixar features will be released directly on @DisneyPlus. — Disney (@Disney) December 10, 2020

Les séries

Du côté des séries, Disney confirme évidemment que The Mandalorian aura bel et bien le droit à une saison 3, avec un premier épisode prévu dans un an pile-poil, autour de Noël 2021. Du côté de la série Obi-Wan Kenobi, Disney n’a toujours pas annoncé de date de sortie, mais la firme a tout de même confirmé le retour d’Hayden Christensen, qui avait interprété Anakin Skywalker dans la prélogie. Puisque cette série devrait se situer entre l’épisode 3 et l’épisode 4, on devrait logiquement le voir apparaître dans des flashbacks aux côtés du maître Jedi qui, rappelons-le, sera toujours incarné par Ewan McGregor. Celui-ci a par ailleurs déclaré que cette réunion avec Hayden Christensen est l’une des plus belles choses qui lui soit arrivé dans le développement de cette série, note THR.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Aussi – ceux qui suivent Mandalorian l’attendait – Disney confirme un projet de série centré sur la Jedi Ahsoka Tano dans une série très simplement baptisée Ahsoka, et qui mettra une nouvelle fois en scène l’actrice Rosario Dawson dans le rôle.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

On retrouvera également une série sur Cassian Andor, le personnage central de Rogue One : A Star Wars Story, une sur Lando Calrissian et portée par le créateur de Dear White People, mais aussi un projet baptisé Rangers of the Republic dont on ne sait pour l’instant pas grand chose. On retrouvera également plusieurs séries d’animation dans le lot, dont Visions, prévue en 2021 et qui prendra la forme d’une anthologie, mais aussi A Droid Story consacrée aux robots C3PO et R2D2.

Lucasfilm Animation is teaming up with Lucasfilm’s visual effects team, Industrial Light & Magic, to develop a special @StarWars adventure film for @DisneyPlus, A Droid Story. This epic journey will introduce us to a new hero guided by R2-D2 and C-3PO. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Les films

En ce qui concerne les films, Disney a annoncé pas moins de deux projets en cours. Le premier, baptisé Rogue Squadron, est prévu en 2023 et sera réalisé par Patty Jenkins. Un second projet, cette fois-ci porté par Taika Waititi, déjà à l’oeuvre sur Thor : Ragnarok, a également été confirmé. Disney promet seulement un « voyage inoubliable », sans en préciser les contours. Notons que Disney n’a donné aucune nouvelle de l’éventuelle trilogie de Rian Johnson, ce qui n’augure rien de bon pour la suite du projet…