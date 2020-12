Disney+ va passer à 8,99€/mois avec une nouvelle section pour adultes, Star

Disney cède enfin à la demande de ceux qui espéraient voir arriver des contenus plus adultes sur son service de vidéo en streaming et annonce Star, une nouvelle section dédiée aux contenus plus matures. Celle-ci débarquera le 23 février 2021 en France, et entraînera avec elle une hausse de 2 euros du prix de l’abonnement mensuel.

À l’occasion de son Investors Day tenu le 10 décembre, Disney a multiplié les annonces concernant de nouveaux projets chez Marvel, Star Wars, mais aussi pour son service de vidéo en streaming Disney+. Ainsi, on apprend que la plateforme va prochainement accueillir une nouvelle section consacrée aux contenus pour adultes, destinés aux plus de 14 ans, et baptisée Star. Cette section permettra au géant du divertissement d’intégrer de nombreux films de la Fox à son catalogue, dont des Marvel comme Logan, mais aussi Kingsman ou encore la saga Alien. Ce sera également le moyen d’y intégrer des projets de séries plus sombres, comme Helstrom, récemment diffusée sur Hulu, ou encore Atlanta de Donald Glover, par exemple.

Star débarquera le 23 février 2021 sur Disney+, en Europe (dont en France), au Canada, en Australie, en Nouvelle Zélande et à Singapour. Néanmoins, cette nouvelle section aura un coût, puisque l’abonnement passera alors de 6,99 euros par mois actuellement à 8,99 euros par mois. Notez qu’il ne s’agit pas d’une option à souscrire, mais bien d’une nouvelle section non-optionnelle. En d’autres termes, cela signifiera que l’abonnement au service de vidéo en streaming de Disney gagnera 2 euros à partir du 23 février. Seule exception : les abonnés à Disney+ avant le 23 février 2021 continueront de bénéficier d’un abonnement à 6,99 euros par mois pendant six mois, donc jusqu’à août 2021. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra des abonnements annuels à 69,99 euros qui ont déjà été réglés.

À l’occasion de cette annonce, le CEO de la firme, Bob Chapek, a annoncé que Disney+ avait déjà attiré pas moins de 86,8 millions d’abonnés sur sa plateforme, soit 13 millions de plus qu’un mois en arrière. Si l’on compte tous ses services de streaming cumulés, Disney enregistre près de 137 millions d’abonnés au total, et The Walt Disney Company table désormais sur 300 à 350 millions d’abonnés d’ici 2024. Une énorme prouesse, notamment quand on voit que le catalogue de Disney+ reste encore assez pauvre en nouveautés. Les années à venir devraient néanmoins largement changer la donne, avec pas moins de « 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars et 15 films Disney en live action » en chantier. Avec Star, le géant du divertissement pourrait également attirer en masse de nouveaux venus, désireux de profiter de contenus plus matures sur la plateforme.