Disney+ : toutes les nouveautés à venir en décembre

En plus d’être un mois festif (si les conditions sanitaires le permettent), décembre est souvent un mois très riche en blockbusters. Avec la fermeture généralisée des cinémas, il va falloir se tourner vers le streaming. Disney+ ajoute beaucoup de contenu ce mois-ci, dont Mulan et Soul, des films qui ont été privés de sorties au cinéma.

Pour Disney, le mois de décembre va être capital. Privé de ses revenus liés au cinéma, le géant américain du divertissement a tout intérêt à ce qu’un maximum de cinéphiles se tournent vers sa plateforme de vidéo en streaming, Disney+. En témoigne cette nouvelle offre qui permet de transformer un an d’abonnement à la plateforme en cadeau de Noël, pour la somme de 69,99 €. En plus des offres spéciales Noël, Disney+ a tout misé sur son contenu, très fourni en ce mois de décembre comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous.

Semaine du 4 décembre

C’est le très attendu Mulan qui enrichira la plateforme en cette première semaine de décembre. Le remake en live-action du dessin-animé de 1998, réalisé par la néo-zélandaise Niki Caro, constitue la première expérimentation d’une transition entre le cinéma et le streaming. C’est en effet inédit qu’un film avec un budget taillé pour le cinéma (près de 300 millions de dollars) finisse sur le petit écran. C’est dire à quel point il est important pour Disney que ce film attire un maximum d’abonnés.

Cars 3 (2017) sera le second blockbuster de cette première semaine, et il sera accompagné de la série animée X-Men (saison 1 à 5) et de plusieurs courts-métrages dont Disney a le secret (Comment être un bon nageur, Rendez-vous retardé, Le rival de Mickey, Le Noël de Mickey et La remorque de Mickey).

Semaine du 11 décembre

Nous avons affaire à une deuxième semaine un peu plus calme mais beaucoup plus variée sur Disney+ : d’abord, un drame sur fond de l’un des sports préférés aux Etats-Unis, le football américain (Safety, dont vous pouvez voir le trailer ci-dessus), puis une comédie musicale spéciale Noël de la célèbre franchise « High School Musical« , suivie de deux séries (Penny sur M.A.R.S, un spin-off de Alex & Co, ainsi qu’une émission gastronomique sous forme de tour du monde des cuisines par Gordon Ramsey himself, intitulée « Territoires Inexplorés« ), et enfin un documentaire National Geographic, À l’épreuve d’une tribu, dans lequel le présentateur visite et vit avec des tribus du monde entier.

Semaine du 18 décembre

Sorti il y a presque trois ans, le huitième épisode de Star Wars est peut-être le plus controversé de la saga. Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi , réalisé par Rian Johnson, a déçu de nombreux fans de la saga de science-fiction et a indubitablement acquis le titre de film le plus détesté de toute la série. En tout cas, la saga sera quasi-complète sur Disney+ le 18 décembre et il ne manquera plus que l’épisode IX pour finaliser la liste.

Les aventures de Rey et de Finn seront accompagnées cette semaine par On Pointe, une série documentaire qui explore les coulisses de l’école de ballet américain de New York, deux séries animées (Raiponce, la série & L’Incroyable Hulk), ainsi que trois documentaires centrés sur des sites historiques dans le monde entier (Les trésors perdus de la Vallée des Rois, Notre-Dame: L’épreuve du feu, et Destination Wild: les merveilles de la Thaïlande).

Semaine du 25 décembre

La semaine des fêtes accueille l’un des films les plus attendus de la maison Disney. La dernière création des studios Pixar, Soul, aurait dû sortir au cinéma mais finira finalement sur Disney+ le jour de Noël. Ce film d’animation suit un musicien de jazz plongé malgré lui dans un monde peuplé d’âmes, dans une oeuvre qui va sans nul doute ravir les philosophes en herbe comme les mélomanes. Comme Mulan, Soul est un pari risqué pour Disney qui invite les fans des films Pixar à payer un abonnement à Disney+ pour se consoler de la fermeture des cinémas.

Pour conclure cette année 2020 pour le moins déprimante, vous retrouverez également sur Disney+ le film documentaire Nés en Chine qui relate les destins croisés de pandas, de singes et de panthères. Ferdinand, un autre film d’animation qui conte les aventures espagnoles d’un taureau, viendra s’ajouter à la liste des nouveautés de cette dernière semaine de l’année. Disney+ finira le mois avec une émission de téléréalité automobile (Car S.OS, saison 8), et un documentaire qui étudie notre planète sous tous les angles, La Terre sous rayons X (saison 1).

Il n’est pas inutile de rappeler que Disney+ est évidemment très riche en films et autres dessins animés portant directement sur Noël, que ce soit dans l’univers de Mickey, celui de la Reine des Neiges, ou encore de La Belle et de la Bête. Enfin, précisons que la saison 2 de The Mandalorian se terminera en décembre, avec les sixième, septième, et huitième épisodes, qui sortiront respectivement le 4, le 11, et le 18 décembre.